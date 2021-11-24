«Надо смотреть на генетику своей семьи». Как предотвратить развитие наследственных заболеваний?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вот смотрите, есть такое понятие, как генетический паспорт. Его можно в Академии наук сделать. Тебе скажут, к чему ты будешь предрасположен, будет ли, например, рак. Вот вспомните историю Анджелины Джоли, когда она сделала анализ и потом поняла, что она, скорее всего, может повторить судьбу матери.

Анна Лобунова, пластический хирург, косметолог:

Даже если не делать этот анализ, всегда надо смотреть на генетику своей семьи, то есть на генеалогическое дерево своей семьи. Если, допустим, в семье по женской линии были какие-то заболевания онкологические, то девочкам в роду надо следить именно за этим состоянием. То есть надо какие-то анализы сдавать у онкологов. Если по мужской линии были заболевания, то мужчинам этого рода тоже надо следить за собой в плане здоровья того или иного органа. То есть как бы, даже не сдавая этот анализ, надо понимать.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Смотрите, если Анджелина Джоли была вынуждена сделать операцию по медицинским показаниям, то другие знаменитости решили с помощью пластического хирурга оставаться в глазах поклонников вечно молодыми. Это Меган Фокс, Виктория Бекхэм, Деми Мур, Ким Кардашьян, Николь Кидман. В общем, перечислять можно бесконечно. Алена Родовская:

Психология что говорит?