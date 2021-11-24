«Надо смотреть на генетику своей семьи». Как предотвратить развитие наследственных заболеваний?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Вот смотрите, есть такое понятие, как генетический паспорт. Его можно в Академии наук сделать. Тебе скажут, к чему ты будешь предрасположен, будет ли, например, рак. Вот вспомните историю Анджелины Джоли, когда она сделала анализ и потом поняла, что она, скорее всего, может повторить судьбу матери.
Анна Лобунова, пластический хирург, косметолог:
Даже если не делать этот анализ, всегда надо смотреть на генетику своей семьи, то есть на генеалогическое дерево своей семьи. Если, допустим, в семье по женской линии были какие-то заболевания онкологические, то девочкам в роду надо следить именно за этим состоянием. То есть надо какие-то анализы сдавать у онкологов. Если по мужской линии были заболевания, то мужчинам этого рода тоже надо следить за собой в плане здоровья того или иного органа. То есть как бы, даже не сдавая этот анализ, надо понимать.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Смотрите, если Анджелина Джоли была вынуждена сделать операцию по медицинским показаниям, то другие знаменитости решили с помощью пластического хирурга оставаться в глазах поклонников вечно молодыми. Это Меган Фокс, Виктория Бекхэм, Деми Мур, Ким Кардашьян, Николь Кидман. В общем, перечислять можно бесконечно.
Алена Родовская:
Психология что говорит?
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Девочки, психология говорит следующее: неважно, что сделали с нами наши родители, важно, что мы дальше с этим делаем. Все поддается коррекции, потому как передается по наследству не столько как бы генофонд – или как это правильно сказать, медики поправьте меня – сколько образ мыслей. И если у мамы была язва желудка, не факт, что она у меня будет, если я поменяю образ своего мышления. И вообще, вот это вся красота и правильное, красивое наше старение гармонично идет через любовь, принятие себя, через радость. Когда мы много проживаем каких-то классных эмоций, позитивных, мы много радуемся, хохочем – долго будет сохраняться вся и красота.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Главное не перестараться, когда хохочешь очень сильно. Помните о том все-таки, что могут образоваться морщины.
Нелли Куприянович:
Когда много хохочешь, тогда оно как бы не сильно и парит.
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