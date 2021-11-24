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Азарёнок: чтобы знать правду, надо быть в тех местах, где творится история, я только что с границы

24 ноября 2021 17:52
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Новости Беларуси. Развенчать мифы и сломать навязанные стереотипы. В Беларуси дали старт новому просветительскому проекту «‎В режиме правды», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Азарёнок: чтобы знать правду, надо быть в тех местах, где творится история, я только что с границы-1

Юлия Алексеюк, СТВ:  
Это серия публичных выступлений в разных регионах нашей страны. ‎Сам проект направлен на разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Символично, что запускают его в знаковый день – в 25-ю годовщину исторического референдума, определившего конституционный строй нашей страны.  

Азарёнок: чтобы знать правду, надо быть в тех местах, где творится история, я только что с границы-4

Юлия Алексеюк:  
Над проектом работает группа профессиональных экспертов, а среди спикеров – самые яркие политики, публицисты и общественные деятели нашей страны, в том числе представители Конституционной комиссии. Мой коллега Григорий Азаренок сегодня, 24 ноября, также поделился своим опытом.  

Азарёнок: чтобы знать правду, надо быть в тех местах, где творится история, я только что с границы-7

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:  
Чтобы знать правду, надо быть в тех местах, где творится история. Я немножко неряшливо выгляжу, потому что только вот полчаса с границы и прямо сюда на это мероприятие, готов рассказать, так сказать, в оперативном режиме. Надо слушать настоящих правильных людей, которые своей жизнью доказали, что они что-то значат, что-то могут, а могут очень многое. И вот сегодняшние эксперты: и депутат Гайдукевич, и эксперты Шпаковский, Марзалюк и так далее. Это лучшие люди нашей страны в плане аналитики, в плане риторики, в плане понимания ситуации. Поэтому очень отрадно, что столько людей пришло. Столько людей пришло послушать, узнать, услышать, пообщаться. Ну и мы никогда никому не отказываем, будем общаться, будем разговаривать.  

# Государственная политика # общество # Олег Гайдукевич # Игорь Марзалюк # Григорий Азарёнок # Юлия Алексеюк # Александр Шпаковский # Фотофакт

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