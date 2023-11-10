Гигин: «Должна быть обеспечена конкуренция партий на патриотической основе»
Предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мероприятие Президент анонсировал еще в марте во время Послания белорусскому народу и парламенту. Сейчас Беларусь на пороге масштабной электоральной кампании, что определяет актуальность сегодняшней встречи. Александра Лукашенко интересует участие в едином дне голосования партий, а также видение их лидеров перспектив партийного строительства.
Вот что касается финансовых и административных ресурсов, необходимость привлечения которых затрагивали и прямо.
Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета компартии Беларуси:
Центральным комитетом с активом партии проводится на постоянной основе политучеба. С целью дополнительного повышения уровня знаний нашего актива вносим вам на рассмотрение, уважаемый Александр Григорьевич, предложение о направлении облисполкомами и горисполкомами на учебу членов нашей партии в Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Это если брать за год, то порядка от 30 до 40 человек. Мы были бы очень признательны, это дополнительно бы повысило образовательный уровень, квалификацию наших партийцев.
Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости:
Мы ставим перед собой сейчас три основные задачи. Первая – это, безусловно, нам необходимо будет и дальше укреплять, совершенствовать свою организационную структуру и проводить обновление кадров. Без этого дальнейшую работу выстроить не получится. И вы правильно сказали, что в основе партийной работы должна быть партийная дисциплина. Нам, например, пришлось поставить жесткое условие перед своими членами: для того чтобы жить и работать, необходимо уплачивать взносы. И мы видим эту обязанность как обязательную. В том числе нам пришлось гасить судебные долги, оставшиеся после прежнего руководства. Мы смогли консолидироваться, собрать взносы и решить и эту проблему.
Их решения обсуждались за закрытыми дверями. Ясно одно – пока у нас нет действенного механизма, есть угрозы, с которыми в свое время сталкивались и наши старшие братья. Мы должны учиться на чужих ошибках.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Нам действительно нельзя сформировать полуторапартийную систему. Система с одной доминирующей партией – это, к сожалению, приводит к сращиванию государственных и партийных институтов, коррумпированности, и нигде этот опыт не был успешным. Он оканчивается ростом недовольства населения. Поэтому должна быть обеспечена конкуренция партий на патриотической основе.
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