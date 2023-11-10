Гигин: «Должна быть обеспечена конкуренция партий на патриотической основе»

Предназначение партий – не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов и законодательных инициатив. Об этом заявил глава государства на встрече с руководителями политических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мероприятие Президент анонсировал еще в марте во время Послания белорусскому народу и парламенту. Сейчас Беларусь на пороге масштабной электоральной кампании, что определяет актуальность сегодняшней встречи. Александра Лукашенко интересует участие в едином дне голосования партий, а также видение их лидеров перспектив партийного строительства. Вот что касается финансовых и административных ресурсов, необходимость привлечения которых затрагивали и прямо.

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета компартии Беларуси:

Центральным комитетом с активом партии проводится на постоянной основе политучеба. С целью дополнительного повышения уровня знаний нашего актива вносим вам на рассмотрение, уважаемый Александр Григорьевич, предложение о направлении облисполкомами и горисполкомами на учебу членов нашей партии в Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Это если брать за год, то порядка от 30 до 40 человек. Мы были бы очень признательны, это дополнительно бы повысило образовательный уровень, квалификацию наших партийцев.