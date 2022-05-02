Кадры избиения собаки попали в Сеть. Как с жестокой женщиной поступил Президент Беларуси?

Новости Беларуси. Нечеловеческая жестокость к животным вне закона. В Беларуси активно разрабатывают закон о защите животных. На этом фоне диссонирует история из Витебска. Ранее судимая гражданка жестоко избила собаку. Это видео попало в Сеть. И кадры увидел глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжение истории – прямо сейчас.

Евгений Пустовой, СТВ:

Вот так, по мнению скульпторов, выглядит чеховская дама с собачкой. Это Геленджик. А это уже Витебск. Вот так выглядит уже живая Салтычиха с собачкой.

Такое животное отношение облетело весь интернет. Говоря современным языком, был максимальный репост. Увидев такое, вмешался Президент. Жестокую личность нашли мгновенно. Во-первых, дело на контроле главы государства, во-вторых, вот в таком амплуа.

Это жительница Витебска хорошо знакома милиции. Мужа и детей нет, зато есть судимость. За хулиганство и уклонение от отбывания наказания. Многогранность своей злобной натуры она утоляла в спиртном и вымещала на беззащитной псине. По фото от витебских милиционеров понятно: исправляться не собирается. За жестокое обращение к лучшему другу человека привлечена к административной ответственности. А сейчас уже готовится новый закон. С живодерами будут разговаривать на языке уголовной ответственности. В стране разрабатывают закон о защите животных. Со своими предложениями во время Послания Президента к парламенту и народу Беларуси к главе государства в прямом эфире обратилась депутат.