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Кадры избиения собаки попали в Сеть. Как с жестокой женщиной поступил Президент Беларуси?

02 мая 2022 15:27
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Новости Беларуси. Нечеловеческая жестокость к животным вне закона. В Беларуси активно разрабатывают закон о защите животных. На этом фоне диссонирует история из Витебска. Ранее судимая гражданка жестоко избила собаку. Это видео попало в Сеть. И кадры увидел глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Продолжение истории – прямо сейчас.

Кадры избиения собаки попали в Сеть. Как с жестокой женщиной поступил Президент Беларуси?-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Вот так, по мнению скульпторов, выглядит чеховская дама с собачкой. Это Геленджик. А это уже Витебск. Вот так выглядит уже живая Салтычиха с собачкой.  

Кадры избиения собаки попали в Сеть. Как с жестокой женщиной поступил Президент Беларуси?-4

Такое животное отношение облетело весь интернет. Говоря современным языком, был максимальный репост. Увидев такое, вмешался Президент. Жестокую личность нашли мгновенно. Во-первых, дело на контроле главы государства, во-вторых, вот в таком амплуа.  

Кадры избиения собаки попали в Сеть. Как с жестокой женщиной поступил Президент Беларуси?-7

Это жительница Витебска хорошо знакома милиции. Мужа и детей нет, зато есть судимость. За хулиганство и уклонение от отбывания наказания. Многогранность своей злобной натуры она утоляла в спиртном и вымещала на беззащитной псине. По фото от витебских милиционеров понятно: исправляться не собирается. За жестокое обращение к лучшему другу человека привлечена к административной ответственности. А сейчас уже готовится новый закон. С живодерами будут разговаривать на языке уголовной ответственности. В стране разрабатывают закон о защите животных. Со своими предложениями во время Послания Президента к парламенту и народу Беларуси к главе государства в прямом эфире обратилась депутат.  

Кадры избиения собаки попали в Сеть. Как с жестокой женщиной поступил Президент Беларуси?-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если вы разработаете соответствующий законопроект, который вберет в себя все лучшее в мире, в том числе российское, я готов к этому подключиться и способствовать принятию этого законопроекта вне того плана, который Президентом утвержден. Это будет правильный ход. Мы безобразно относимся к животным, забывая о том, что это меньшие наши братья. Вот мое отношение к животным: я среди них вырос, часто об этом говорю, в деревне. Это в моем сердце. Милости просим, законопроект на стол, будем рассматривать и проводить его в жизнь.  

Кто будет заботиться о щенке, которого спас Президент? Рассказываем и показываем (здесь подробности).  

# Человек и животные # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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