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Доллар и юань подорожали, российский рубль убавил в цене на торгах 2 июня

02 июня 2026 11:41
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Доллар и юань подорожали, российский рубль убавил в цене на торгах 2 июня-0

На торгах 2 июня рост стоимости показали доллар и юань, российский рубль – стал дешевле. Сведения об обновлении курса валют в стране размещены на интернет-сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар повысился в стоимости на +1.00%, его курс составляет 2,7976 рубля.

Юань стал дороже на +0.83%, теперь 10 юаней равнозначны 4,1054 рубля.

Российский рубль показал снижение  курса на -0.35%. 100 российских рублей можно приобрести за 3,8427 рубля.

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Фото: Pinterest

# Деньги # Валюта

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