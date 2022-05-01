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В Польше снесут 60 советских памятников. Как пройдёт 9 Мая в странах Запада?

01 мая 2022 18:17
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Некоторые страны продолжают погружаться в беспамятство, безжалостно и беспощадно воюя со своей историей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В Польше снесут 60 советских памятников. Как пройдёт 9 Мая в странах Запада?-1

В Западной Европе массово отменяют День Победы, запрещая местным жителям в этот день проводить какие-либо мероприятия. Ранее власти Латвии объявили 9 Мая днем памяти о погибших украинцах. А премьер-министр Литвы накануне заявила, что и вовсе не понимает, что люди собираются отмечать в этот день. Запретили мероприятия, связанные с Днем Победы, и в Эстонии. Власти бояться провокаций, хотя по сути такими действиями сами накаляют обстановку. В этом же направлении действует и Польша, которая объявила войну советским памятникам. В 2022 году снесут 60 монументов. Уже есть список таких мест. Цинично, что его утвердили в Институте национальной памяти Польши, который, казалось бы, призван беречь ту самую память, какой бы они ни была.  

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# Международная политика # Ингрида Шимоните # Фотофакт

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