В ЕС насчитывается более 13 млн безработных

В Евросоюзе ухудшается ситуация на рынке труда. Число безработных по итогам апреля превысило 13 миллионов человек. Показатель перешагнул порог в 6 %, что оказалось выше прогнозов аналитиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год число нетрудоустроенных в еврозоне увеличилось на 82 тысячи человек. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Финляндии. Там не могут найти работу 10 % трудоспособного населения. Следом идут Испания, Греция, Швеция и Франция. В Прибалтике лидирует Литва с показателем 7 %. Латвия и Эстония приближаются к этой цифре. Экономисты связывают ухудшение ситуации с последствиями ближневосточного конфликта. Боевые действия ударили по европейским заводам и скорректировали цены на сырье. Для сравнения, в Беларуси уровень безработицы обновил исторический минимум и составляет около 2 %.