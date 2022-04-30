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В Таллине неизвестные нарисовали свастику на памятнике советскому солдату

30 апреля 2022 12:56
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Новости Беларуси. В Таллине вандалы вновь атаковали памятник советскому солдату. Неизвестные нарисовали на нем свастику, а обратную сторону монумента исписали оскорбительными надписями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таллине неизвестные нарисовали свастику на памятнике советскому солдату-1

Полиции благодаря камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что акт вандализма совершили двое мужчин. Теперь устанавливаются их личности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Это не первая атака на памятник советским воинам в Таллине. Несколько дней назад его уже повреждали. Тогда правоохранителям быстро удалось поймать хулигана. Им оказался сын депутата парламента Эстонии.

В Таллине неизвестные нарисовали свастику на памятнике советскому солдату-4

Стоит отметить, что мемориал является знаковым местом не только для жителей эстонской столицы, но и для всей страны. Ежегодно 9 Мая возле него собираются сотни людей, чтобы почтить память павших во Второй мировой войне.

# Великая Отечественная война # Фотофакт

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