В Таллине неизвестные нарисовали свастику на памятнике советскому солдату

Новости Беларуси. В Таллине вандалы вновь атаковали памятник советскому солдату. Неизвестные нарисовали на нем свастику, а обратную сторону монумента исписали оскорбительными надписями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиции благодаря камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что акт вандализма совершили двое мужчин. Теперь устанавливаются их личности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Это не первая атака на памятник советским воинам в Таллине. Несколько дней назад его уже повреждали. Тогда правоохранителям быстро удалось поймать хулигана. Им оказался сын депутата парламента Эстонии.