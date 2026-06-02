В странах Прибалтики еще одна проблема – местный курортный бизнес переживает тяжелые времена. Потеря белорусских и российских туристов, высокие налоги и геополитическая напряженность обрушили отрасль. Местные отельеры сравнивают нынешнюю ситуацию с провалом времен пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля приезжих из России и Беларуси рухнула с 20 % до почти нулевой отметки. Некогда популярные круизы по Балтийскому морю лишились коммерческой привлекательности без захода в Санкт‑Петербург. Европейские туристы приезжают в Прибалтику, но их вклад в местную казну минимален. Тратить солидные суммы жители ЕС не готовы. Более того, люди боятся ехать из‑за паники, которую местные власти раздувают вокруг мнимой военной угрозы.

Так, в приграничных районах Латгалии отменяется до половины броней. К тому же правительства стран Прибалтики подняли налоги для гостиниц и ресторанов. Бизнес безуспешно просит снизить финансовую нагрузку на общепит, но чиновники не реагируют. Отмечается, что у властей Латвии, Литвы и Эстонии нет плана, как выходить из этого кризиса.