Прямой эфир

Более 35 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму профильному предмету

02 июня 2026 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 35,5 тысяч белорусских абитуриентов сегодня, 2 июня, сдавали ЦТ по второму профильному предмету. Знания проверяли по математике, биологии, иностранному языку и географии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 35 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму профильному предмету-2

Больше всего абитуриентов выбрало английский язык. В стране писали ЦТ в 40 пунктах. Они располагаются на базе учреждений образования. В БГТУ знания проверяли более тысячи человек. 

Более 35 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму профильному предмету-4

Английский сегодня сдаем. 

Я тоже английский язык. Я готовилась с репетитором. Также я хорошо училась в школе. К английскому нас готовили, поэтому вообще волнения нет. 

Более 35 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму профильному предмету-6

– Буду пробовать в БГЭУ. Ну, думаю, на логиста, может быть, что-то изменится.

– Скажите, может, есть какие-то особые ритуалы или талисманы какие-то с собой?

– Я прочитала молитву.

Для всех участников тестирования созданы равные условия. За прозрачностью проведения ЦТ в каждом пункте следила выездная группа Комитета государственного контроля. Специалисты мониторили чистоту в аудиториях, а также отсутствие шпаргалок и гаджетов.

Более 35 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму профильному предмету-8

Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:
Первый момент, на который мы обращаем внимание: как организован пропуск. Далее мы смотрим определенную готовность пункта проведения централизованного тестирования – это как организована сохранность вещей детей, которые нельзя проносить, наличие и работа медпункта в учреждении или медицинского работника. Также смотрим сохранность тестовых заданий бланков ответов.

Для тех, кто по уважительной причине не смог прийти сегодня, предусмотрены резервные дни – 18, 20 и 22 июня. Зарегистрироваться на них необходимо с 8 по 11 июня лично в пунктах регистрации.

# Вступительная кампания # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Умные комбайны и беспилотные трактора! Белорусская агропромышленная неделя стартовала в Минске
02 июня 2026 10:57

Умные комбайны и беспилотные трактора! Белорусская агропромышленная неделя стартовала в Минске

В Совете Республики Национального собрания Беларуси рассмотрели два законопроекта
02 июня 2026 10:49

В Совете Республики Национального собрания Беларуси рассмотрели два законопроекта

Промкооперация и новые проекты: Турчин обозначил перспективы сотрудничества Минска и Баку
02 июня 2026 10:40

Промкооперация и новые проекты: Турчин обозначил перспективы сотрудничества Минска и Баку