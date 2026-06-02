Более 35 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму профильному предмету

Более 35,5 тысяч белорусских абитуриентов сегодня, 2 июня, сдавали ЦТ по второму профильному предмету. Знания проверяли по математике, биологии, иностранному языку и географии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 35,5 тысяч белорусских абитуриентов сегодня, 2 июня, сдавали ЦТ по второму профильному предмету. Знания проверяли по математике, биологии, иностранному языку и географии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего абитуриентов выбрало английский язык. В стране писали ЦТ в 40 пунктах. Они располагаются на базе учреждений образования. В БГТУ знания проверяли более тысячи человек.
– Английский сегодня сдаем.
– Я тоже английский язык. Я готовилась с репетитором. Также я хорошо училась в школе. К английскому нас готовили, поэтому вообще волнения нет.
– Буду пробовать в БГЭУ. Ну, думаю, на логиста, может быть, что-то изменится.
– Скажите, может, есть какие-то особые ритуалы или талисманы какие-то с собой?
– Я прочитала молитву.
Для всех участников тестирования созданы равные условия. За прозрачностью проведения ЦТ в каждом пункте следила выездная группа Комитета государственного контроля. Специалисты мониторили чистоту в аудиториях, а также отсутствие шпаргалок и гаджетов.
Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:
Первый момент, на который мы обращаем внимание: как организован пропуск. Далее мы смотрим определенную готовность пункта проведения централизованного тестирования – это как организована сохранность вещей детей, которые нельзя проносить, наличие и работа медпункта в учреждении или медицинского работника. Также смотрим сохранность тестовых заданий бланков ответов.
Для тех, кто по уважительной причине не смог прийти сегодня, предусмотрены резервные дни – 18, 20 и 22 июня. Зарегистрироваться на них необходимо с 8 по 11 июня лично в пунктах регистрации.