Более 35 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму профильному предмету

Более 35,5 тысяч белорусских абитуриентов сегодня, 2 июня, сдавали ЦТ по второму профильному предмету. Знания проверяли по математике, биологии, иностранному языку и географии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего абитуриентов выбрало английский язык. В стране писали ЦТ в 40 пунктах. Они располагаются на базе учреждений образования. В БГТУ знания проверяли более тысячи человек.

– Я тоже английский язык. Я готовилась с репетитором. Также я хорошо училась в школе. К английскому нас готовили, поэтому вообще волнения нет.

– Буду пробовать в БГЭУ. Ну, думаю, на логиста, может быть, что-то изменится.

– Скажите, может, есть какие-то особые ритуалы или талисманы какие-то с собой?

– Я прочитала молитву.

Для всех участников тестирования созданы равные условия. За прозрачностью проведения ЦТ в каждом пункте следила выездная группа Комитета государственного контроля. Специалисты мониторили чистоту в аудиториях, а также отсутствие шпаргалок и гаджетов.