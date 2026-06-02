На форуме сестер милосердия в Могилеве собрались представительницы всех епархий

Форум сестер милосердия Белорусской православной церкви в Могилеве собрал более 230 представителей всех епархий, информирует БЕЛТА.

Участники обменялись опытом служения и обсудили перспективы развития социального направления церкви. Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси указал на значимость системной помощи людям в учреждениях медицинской и социальной направленности. Сестринское движение в Беларуси продолжает свое развитие, принося свои добрые плоды, отметил он. Митрополит акцентировал также внимание на силе доброго слова в сегодняшнем мире, ведь оно наделено лечебной силой.

Этот форум – площадка не только для обучения, но также и для коммуникации, подчеркнул председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению БПЦ иерей Роман Артемов.

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Фото: БЕЛТА