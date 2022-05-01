В Латвии снесли памятник воинам Красной армии, который по соглашению с Россией обязан был находиться под защитой властей

Новости Латвии. Власти Латвии накануне праздника Победы еще раз продемонстрировали свое стремление уничтожить историческую память. Там снесли очередной памятник воинам Красной армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Латвии. Власти Латвии накануне праздника Победы еще раз продемонстрировали свое стремление уничтожить историческую память. Там снесли очередной памятник воинам Красной армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недалеко от Риги в поселке Адажи неизвестные демонтировали обелиск, установленный в честь операции по освобождению страны от нацистов. Кстати, данный монумент согласно российско-латвийскому соглашению 1994 года обязан находиться под защитой властей республики. Впрочем, война с местами боевой славы в стране началась еще раньше.
Несколько дней назад в городе Мадлиена по распоряжению местных властей снесли памятный камень, установленный в знак благодарности советским воинам за освобождение города. Его решили использовать для строительно-дорожных работ.