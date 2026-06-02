Умные комбайны и беспилотные трактора! Белорусская агропромышленная неделя стартовала в Минске

Главное аграрное событие года официально открыто. Сегодня, 2 июня, Минск превратился в масштабную витрину достижений мирового агропромышленного комплекса – дан старт Белорусской агропромышленной неделе. Одно из ключевых событий – международная выставка «Белагро-2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция поражает масштабами. На одной площадке собраны сотни компаний из десятков стран. Здесь можно увидеть абсолютно все: от умных комбайнов и беспилотных тракторов-великанов до передовых технологий в животноводстве и экоупаковке. Минск в очередной раз доказывает: мы умеем не только выращивать богатый урожай, но и встречать друзей со всей душой. Все подробности – у Алины Мычко.

Алина Мычко, корреспондент:

Выставка только недавно открылась, но внимание экспертного сообщества и посетителей повышенное. Главные тренды АПК – на площади в 42 тысячи квадратных метров. И здесь действительно есть на что посмотреть.

Тематика разделов охватывает практически все отрасли АПК. На полях «Белагро» представлены последние образцы сельхозтехники, новейшие препараты и продукты питания, удобрения и даже уникальные породы животных. В этом году агроновинки в «Белэкспо» презентуют более 570 компаний из 12 стран: от Китая и Грузии до Омана и Туниса.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В этом году очень постарался Минпром. 130 моделей минпромовских, порядка 30 – это новые модели. Также участники сегодняшней выставки приехали с теми наработками, которые найдут место и применимы сегодня в сельском хозяйстве. Начинаем переформатировать наше сельхозпроизводство, особенно что касается применения современной техники.

Самая большая экспозиция у нашей республики – участвуют свыше 440 различных компаний и предприятий. Беларусь делится знаниями, технологиями и опытом. И нам есть что показать: современные энергонасыщенные тракторы, комбайны, новые сорта сельскохозяйственных культур, биопрепараты и комплексные удобрения, эффективные решения для животноводческих комплексов, упаковочные технологии и пищевая индустрия. Работает площадка НАН, поэтому можно увидеть широкое внедрение научных разработок в производство.

Очень понравилась рыба. То, что у нас плавает речная форель, я это знала, что она у нас есть. Но что так необыкновенно закатывается красная собственная икра. И необычная рыба, и даже белуга. Это, конечно, здесь вот очень красиво и необычно.