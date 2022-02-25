«Герой нашего времени». В честь Андрея Ничипорчика назвали пионерскую дружину в Лиде
Новости Беларуси. По всей стране продолжают увековечивать память летчиков-героев, которые погибли под Барановичами. Их именами называют улицы, слагают песни и открывают памятные знаки. И вот еще один вклад в память – в Лиде пионерской дружине присвоили имя Героя Беларуси Андрея Ничипорчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На церемонию пригласили родителей, вдову и детей летчика. Он когда-то и сам оканчивал школу в Лиде, с детства мечтал о небе. И после учебы в Военной академии, вернулся в этот же город на службу в штурмовую авиабазу, здесь же женился и воспитывал троих детей. О его подвиге ценой в собственную жизнь сегодня знает каждый лидчанин, испытывает чувство скорби и гордости. Педагоги школы уверены – присвоение пионерской дружине имени героя позволит равняться детям на лучших сыновей белорусской земли. Именем Андрея Ничипорчика планируют также назвать пионерскую дружину в Барановичах.
Наталья Волчек, заместитель директора средней школы №14 Лиды:
Пионерия – это школа воспитания подрастающего поколения в духе любви к своей родине. И пример летчиков-героев – яркий пример любви к своей стране. Я считаю важным, чтобы каждый пионер чувствовал свою непосредственную причастность к настоящему и будущему нашей страны. А подвиг наших летчиков приближает пионеров к реалиям, понимаете – вот он, лидчанин, земляк, герой нашего времени.
Напомним, трагедия произошла в мае 2021 года – во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Як-130. Несмотря на неисправность техники, летчики смогли увести горящую машину от жилых домов. Экипаж погиб – командир звена майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Глава государства присвоил им посмертные звания героев Беларуси.
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