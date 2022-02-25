«Герой нашего времени». В честь Андрея Ничипорчика назвали пионерскую дружину в Лиде

Новости Беларуси. По всей стране продолжают увековечивать память летчиков-героев, которые погибли под Барановичами. Их именами называют улицы, слагают песни и открывают памятные знаки. И вот еще один вклад в память – в Лиде пионерской дружине присвоили имя Героя Беларуси Андрея Ничипорчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На церемонию пригласили родителей, вдову и детей летчика. Он когда-то и сам оканчивал школу в Лиде, с детства мечтал о небе. И после учебы в Военной академии, вернулся в этот же город на службу в штурмовую авиабазу, здесь же женился и воспитывал троих детей. О его подвиге ценой в собственную жизнь сегодня знает каждый лидчанин, испытывает чувство скорби и гордости. Педагоги школы уверены – присвоение пионерской дружине имени героя позволит равняться детям на лучших сыновей белорусской земли. Именем Андрея Ничипорчика планируют также назвать пионерскую дружину в Барановичах.