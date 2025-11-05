Герасимов доложил о ситуации с долгостроями в Беларуси
Качество дорожного строительства, эффективное использование земель и госимущества, мониторинг северного региона Беларуси, а еще спектр тем, которые касаются общественной безопасности и противодействия преступности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кубраков рассказал, как изменения в ПДД повлияли на дорожную обстановку.
Не только это Александр Лукашенко 5 ноября обсудил с председателем Комитета госконтроля и министром внутренних дел. Президент заслушал доклады руководителей ведомств. Одна из главных тем доклада главы КГК – результаты проверки в дорожной отрасли. Проверялось качество выполнения строительных работ при сооружении и реконструкции дорог и мостов, изучался вопрос закупок новой дорожной техники.
КГК было сокращено финансирование на 36 млн – Герасимов о проверке в дорожной отрасли. Подробности.
Еще одна важная тема разговора главы государства с председателем касалась эффективного использования госимущества и земель. Речь об их вовлечении в хозяйственный оборот. Президентом ранее было дано поручение провести полную ревизию сельхозобъектов, которые не используются, и определиться с их дальнейшим возможным назначением.
Василий Герасимов доложил о выявленных недоработках в этих вопросах. В частности, Комитет государственного контроля выявил еще 3 тысячи неиспользуемых объектов, в то время как по данным Минсельхозпрода таковых оставалось только 500.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Вы знаете жесткое требование главы государства, что все земли должны использоваться. К сожалению, мы видим, что ряд земель зарастает дикорастущими растениями. И таких земель 770 тысяч гектаров в настоящее время. По данным облисполкомов, они планируют использовать в ближайшее время треть.
Естественно, на такое согласиться никто не может, поэтому на уровне облисполкомов и Совета Министров должен быть разработан детальный план по всем землям, как мы это будем делать. Что-то, может быть, уже перейдет в лесной фонд, что-то должно быть приведено в порядок и возвращено в сельхозземли. Подробности.
Доложено Президенту также о проверке выполнения поручения по долгостроям. В частности, по подходам, определенным в отношении недостроенных объектов. Их количество значительно сократилось в последние годы, но остается ряд проблемных вопросов.
Евгений Кононович, политический обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Еще несколько лет назад (кажется, в 2021 году) Президент поручил навести порядок с долгостроями. Это касается и промышленных, и сельскохозяйственных объектов, и объектов коммунальной собственности. Такие объекты есть по всей стране. Какова сейчас ситуация в этой сфере?
Василий Герасимов:
На момент постановки задачи таких объектов было 4 465. За это время мы сократили таких объектов на 93 %. К настоящему моменту осталось 295. Какие я вижу здесь проблемы? Часть из них, наверное, больше половины – это объекты 70-х годов, которые как памятники стоят. И с точки зрения их вовлечения в хозоборот, это достаточно сложно.
Но при всем этом у нас по каждому объекту есть план с конкретными исполнителями, сроками, финансированием и со всем остальным. Единственное, что одномоментно это сделать невозможно, несмотря на то, что глобальная работа была сделана.
И второй вопрос немаловажный – это образование новых долгостроев. Вот здесь, конечно, мы приложим усилия, о чем сегодня было сказано главе государства. Мы не можем устранять старое, но при этом накапливать новое, иначе вся эта работа просто насмарку.
Также Комитет госконтроля, выполняя поручение Президента, проводит мониторинг наведения порядка. Это касается страны в целом, и особенно Витебской области, где Александр Лукашенко недавно проводил совещание по вопросам развития региона.
Жесткий разговор о будущем Витебского региона – читайте здесь.
Василий Герасимов доложил главе государства промежуточный результат такого контроля. И в развитие этого разговора Александр Лукашенко поручил КГК после 7 ноября уже основательно проверить состояние дел в целом по стране и по прошествии больших выходных предоставить обстоятельный доклад о том, как идет наведение порядка.