Герасимов доложил о ситуации с долгостроями в Беларуси

Качество дорожного строительства, эффективное использование земель и госимущества, мониторинг северного региона Беларуси, а еще спектр тем, которые касаются общественной безопасности и противодействия преступности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кубраков рассказал, как изменения в ПДД повлияли на дорожную обстановку. Не только это Александр Лукашенко 5 ноября обсудил с председателем Комитета госконтроля и министром внутренних дел. Президент заслушал доклады руководителей ведомств. Одна из главных тем доклада главы КГК – результаты проверки в дорожной отрасли. Проверялось качество выполнения строительных работ при сооружении и реконструкции дорог и мостов, изучался вопрос закупок новой дорожной техники. КГК было сокращено финансирование на 36 млн – Герасимов о проверке в дорожной отрасли. Подробности.

Еще одна важная тема разговора главы государства с председателем касалась эффективного использования госимущества и земель. Речь об их вовлечении в хозяйственный оборот. Президентом ранее было дано поручение провести полную ревизию сельхозобъектов, которые не используются, и определиться с их дальнейшим возможным назначением. Василий Герасимов доложил о выявленных недоработках в этих вопросах. В частности, Комитет государственного контроля выявил еще 3 тысячи неиспользуемых объектов, в то время как по данным Минсельхозпрода таковых оставалось только 500.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Вы знаете жесткое требование главы государства, что все земли должны использоваться. К сожалению, мы видим, что ряд земель зарастает дикорастущими растениями. И таких земель 770 тысяч гектаров в настоящее время. По данным облисполкомов, они планируют использовать в ближайшее время треть. Естественно, на такое согласиться никто не может, поэтому на уровне облисполкомов и Совета Министров должен быть разработан детальный план по всем землям, как мы это будем делать. Что-то, может быть, уже перейдет в лесной фонд, что-то должно быть приведено в порядок и возвращено в сельхозземли. Подробности.

Доложено Президенту также о проверке выполнения поручения по долгостроям. В частности, по подходам, определенным в отношении недостроенных объектов. Их количество значительно сократилось в последние годы, но остается ряд проблемных вопросов. Евгений Кононович, политический обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Еще несколько лет назад (кажется, в 2021 году) Президент поручил навести порядок с долгостроями. Это касается и промышленных, и сельскохозяйственных объектов, и объектов коммунальной собственности. Такие объекты есть по всей стране. Какова сейчас ситуация в этой сфере?