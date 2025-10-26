Лукашенко: «Кнута вам не хватает!» Жёсткий разговор о будущем Витебского региона

Хлеб для белорусов – синоним полноты жизни. Если следовать этой философии, то нам опасаться нечего. Будем с хлебом. В Беларуси собрали 10 миллионов тонн зерна. С рапсом и кукурузой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уборочная в 2025 году была непростой. Погода хотела отредактировать и темпы, и конечный результат. Но имеем то, что имеем. А это даже больше, чем в прошлом году. Можно сказать, повезло, но нет. Секрет белорусского успеха в другом. Это дисциплина, о которой так часто и так громко говорит наш Президент. В АПК получилось. Стоит повторить, и первая в очереди – Витебская область, где богатый урожай, но из проблем и недоработок, о которых на неделе узнала вся страна. То, что происходит на севере, в развитие которого вкладывают много сил и государственных денег, Президента просто ужаснуло. Начиная с падежа скота до проваленных инвестиционных проектов. Проблем много, а времени, чтобы их устранить, в обрез. Более подробно расскажет наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Витебский прорыв стал одним из легендарных эпизодов Великой Отечественной войны. Были спасены десятки тысяч человек. Сейчас надо совершить новый витебский прорыв, только уже на мирном фронте. Речь про развитие целой области. Пятой части Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Или вы начинаете работать, или мы с вами начинаем строить по-другому отношения. На карте Витебская область в самом верху Беларуси, по показателям – внизу. То сеют позже всех, то с уборочной опоздают. Людей не хватает, земли скудные, контурность малая. Селектор или совещание – регион Субботина постоянно в сводках. Пристальное совещание по развитию северной области Президент анонсировал давно. Регион уже пережил две эпопеи возрождения. Не один разговор про Витебскую область не обходится без ожиданий, связанных с интеграционными структурами в АПК. Сырьевые зоны – хозяйства объединили с переработчиками. Слабых с сильными. Вначале таких интеграционных структур было четыре, затем стало семь, сейчас функционируют шесть. Примерно 30 % сельскохозяйственных организаций, которые входят в эти интеграционные структуры, работают с убытками. А перерабатывающие предприятия загружены наполовину. Новый этап – создать два холдинга. Один по молочному направлению, другой – по мясному.

Ирина Храпенкова, заместитель директора сельхозпредприятия «Липовцы»:

Нам удастся исправить ту ситуацию, которая сейчас сложилась конкретно на моем предприятии.

Андрей Борисенко, генеральный директор Витебского мясокомбината:

Стоит остро вопрос с кадрами. И второе. Накопились те долговые обязательства, которые не позволяют Витебскому мясокомбинату инвестировать, вкладывать в развитие материально-технической базы всех предприятий. И снова списание долгов, рассрочки, субсидии. Лукашенко: Витебщина просто утонула в массе пустых обещаний. Читайте здесь. Дело в структурном подходе или скотском отношении к делу. Падеж скота – вторая резонансная тема большого совещания. Лукашенко: когда я вижу теляток полумертвых и отношение людей к этому – меня это бесит!

Основа всех проблем кадровая. Одни механизаторы работают спустя рукава, другие разочарованы в таких подходах. Как отечественный АПК готов обойтись без северного региона, так в хозяйствах можно создать пул трудоголиков, но им надо платить. Лукашенко вспомнил, как «сражался» с местной властью в бытность руководителя хозяйства. У белорусского села есть свое лицо. Государство создало современные агрогородки – достойные условия для жизни. Производственные показатели не дотягивают до социальных. Но отток кадров в город продолжается. Философская дилемма. А вот как решать кадровую – Первый уже предложил.

Александр Лукашенко:

Посыл был, по-моему, от визита пакистанского премьер-министра. Думаю, надо в общество забросить, может, работать начнут. И что вы думаете, квокать начали не только в тиктоках. Письма начали писать: к нам приедут, как это так, а что будет, что случится? Если мы не начнем работать, будет хуже, чем если бы мы сюда пакистанцев завезли. Действительно, даже в хозяйствах на Полесье пока белорусы надеются на заработки в интернете, трудовые мигранты вот-вот в стахановцы попадут. Второй момент – позиция руководителей. Глава государства горит интересами страны, в заграничных поездках не танцует, как Трамп. Александр Лукашенко:

Внешние рынки просели. А на третьей дуге, как я всегда говорил, слушайте, как в воду я когда-то смотрел: ребята, давайте работать, вот эту дальнюю дугу осваивать – Африку и прочее. Придет время, когда надо этим воспользоваться. Не надо класть яйца в одну корзину. Вот это время пришло. Сама Беларусь на перекрестке геополитического противостояния, и период – перекресток истории. Мир меняется. Надо сохранить страну. Мелочей в этом деле нет.

Александр Лукашенко:

Я, конечно, помню, что мы с вами победили на прошлых президентских выборах, показав всему миру, что мы здесь хозяева. Но только если вы думаете, что в связи с этим (а вы играли, наверное, решающую роль в этом) я буду вам чем-то обязан (а я вам обязан), – но круговой поруки, ребята, не будет! Потому что нас проклянут потом наши дети и наши внуки.