Кубраков рассказал, как изменения в ПДД повлияли на дорожную обстановку

В Беларуси в этом году сохраняется тенденция снижения уровня преступности. Этот факт в докладе Президенту отметил министр внутренних дел Беларуси. Обстановка спокойная и находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не осталась без внимания тема противодействия нелегальному обороту наркотиков. Ситуация в данной сфере, как было доложено, находится под контролем.
Вопросы дорожной безопасности – еще одна важная тема доклада. Акцент сделан на проблемных моментах и причинах, которые приводят к трагическим последствиям на дороге. Президенту сообщили, как повлияли на ситуацию изменения в ПДД и как к ним отнеслось население.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Хочу отметить, что на сегодня какого-либо возмущения среди населения нет. Наоборот, мы видим положительную тенденцию. Снижается количество ДТП с участием средств персональной мобильности. Это не только сейчас – учетом погодных условий, понятно, количество выездов таких стало меньше – но и в целом, как только эти новшества были введены.
Да, мы прекрасно видели, что в СМИ было очень много и возмущений. Здесь разделились, наверное, 50 на 50. Велосипедисты говорили, что это не совсем правильно, но мы поработали и с теми, и с другими, провели разъяснительную беседу. Что касается в целом дорожной безопасности, хочу отметить, что снизилось количество пострадавших в ДТП, но их тяжесть увеличилась – и это я говорю о погибших в дорожно-транспортных происшествиях – практически на 10 %.
Поэтому сотрудники органов внутренних дел работают в основном на выявление грубых нарушений правил дорожного движения. Конечно, к тому, кто нарушает правила дорожного движения, мы подходим очень принципиально, и принимаются решения вплоть до лишения права управления транспортным средством.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
А что в топе нарушений: алкоголь, превышение скорости?
Иван Кубраков:
В топе нарушений превышение скоростного режима, как правило, это выезд на встречную полосу, нарушение движения по полосам.
Также Президенту доложена статистика и оперативная обстановка по теме миграции. Глава МВД обратил внимание, что за последние 5 лет число иностранцев, приезжающих в Беларусь, увеличилось в три раза и продолжает расти. Также Иван Кубраков отметил, что с начала года из Беларуси выдворено более 3 тысяч 600 иностранцев, нарушивших законодательство, в том числе 1 300 незаконных мигрантов. По всем вопросам Президент дал конкретные поручения.
Количество киберпреступлений в Беларуси снизилось на 10% – Кубраков.