КГК было сокращено финансирование на 36 млн – Герасимов о проверке в дорожной отрасли

Комитет госконтроля выявил в регионах в шесть раз больше неиспользуемых объектов, чем их было по мнению Минсельхозпрода. Об этом сегодня, 5 ноября, журналистам после доклада Президенту сообщил председатель КГК. Обсуждались вопросы различных направлений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

С каждым годом объемы строительства и реконструкции у нас растут. Соответственно, растет и финансирование. Это, с точки зрения граждан, не может не радовать. Ну и всех тех, кто пользуется дорогами. Но при этом есть и ряд вопросов. Много нареканий со стороны граждан по качеству выполняемых работ. Это подтверждают жалобы, которые поступают в Комитет госконтроля. Есть нарекания со стороны надзорных органов. Только Госстройнадзором в этом году выявлено полторы тысячи дефектов. Конечно, такое положение вещей недопустимо.

Есть вопросы по умышленному завышению стоимости работ. Мы мимо этого пройти не можем, вплоть до возбуждения уголовных дел. Были вопросы, когда сознательно увеличивали проектную стоимость этих дорог за счет работ, которые не нужны. А есть и обратная ситуация, когда не делаются те работы, которые должны делать. И в итоге срок службы таких дорог, мостов существенно сокращается. Только нашими силами было сокращено финансирование на 36 миллионов.

Что касается обновления дорожной техники, здесь другой вопрос. К сожалению, холдинг «Белавтодор» не идет на нормальное обновление техники, а начал активно использовать аренду этой техники у частных организаций. С 2023 года на это было потрачено 25 миллионов рублей. При том, что стоимость такой аренды такая, что за два года частные организации в несколько раз окупают такую технику. Естественно, это недопустимо. И были обсуждены вопросы деятельности самого холдинга. Его эффективность в настоящее время, и с нашей стороны было предложено переподчинить его от Госкомимущества Министерству транспорта и коммуникации. И сейчас этот вопрос будет прорабатываться на уровне Совета Министров.