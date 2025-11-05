Более 1,5 млн тонн свёклы собрали аграрии Минской области

В Беларуси накопали 5 миллионов 6 тысяч тонн сахарной свеклы. Это на 516 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В лидерах – Минская область. В центральном регионе собрали 1 миллион 691 тысячу тонн сладкого корнеплода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активно ведется заготовка во всех районах области. Клецкий свеклопункт планирует в этом сезоне принять и сдать переработчикам общий кагат весом в 60 тысяч тонн. Сырье начали получать с первых дней сентября. Уже через свеклопункт прошло более 40 тысяч тонн корнеплода.

Святослав Скриник, начальник Клецкого свеклопункта:

Свекла будет поступать примерно еще месяц, числа до 20-25-го. Планируем полностью завершить вывозку свеклы с полей, и она будет лежать здесь. Отгрузка планируется примерно до 25 декабря, мы всю свеклу должны передать на Слуцкий сахарный комбинат.

Сахарная свекла – культура стратегическая для пищевой промышленности. В Минской области под корнеплод отвели свыше 38 тысяч гектаров.