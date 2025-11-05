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Как чрезмерное похудение влияет на женское здоровье – объяснила врач-эндокринолог

05 ноября 2025 16:10
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По данным Всемирной организации здравоохранения больше 8 миллионов человек в мире страдают от расстройства пищевого поведения. Мир моды, соцсети, общество говорят: будь стройной. О том, где заканчивается красота и начинается болезнь, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:
Какие вообще органы и как организм страдает, когда начинаются проблемы с питанием?

Как чрезмерное похудение влияет на женское здоровье – объяснила врач-эндокринолог-2

Елена Отливанчик, заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического эндокринологического центра:
В условиях энергетического дефицита организм адаптируется и включает свои адаптивные механизмы. Что касается эндокринной системы, в частности, того факта, что у девушек с анорексией исчезает менструация. Половые гормоны имеют жировую природу. В условиях дефицита нарушается работа, с одной стороны, гипоталамо-гипофизарной оси, с другой стороны, снижается количество эстрогенов.

Наталья Надольская:
Проще говоря, жирок должен быть, чтобы в этом жирке вырабатывались гормоны, чтобы женское здоровье сохранялось?

Елена Отливанчик:
Абсолютно верно.

Как чрезмерное похудение влияет на женское здоровье – объяснила врач-эндокринолог-4

Денис Северов, магистр психологии:
Когда мозг девушки занят только тем, как контролировать свой собственный вес – это именно связано уже с режимом выживания. Поэтому ни о каких месячных, циклах не может идти речи, потому что ум человека занят совершенно другим.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Наталья Надольская # Елена Отливанчик # Денис Северов # Здоровье

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