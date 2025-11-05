Как чрезмерное похудение влияет на женское здоровье – объяснила врач-эндокринолог

По данным Всемирной организации здравоохранения больше 8 миллионов человек в мире страдают от расстройства пищевого поведения. Мир моды, соцсети, общество говорят: будь стройной. О том, где заканчивается красота и начинается болезнь, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:

Какие вообще органы и как организм страдает, когда начинаются проблемы с питанием?