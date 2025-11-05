Как чрезмерное похудение влияет на женское здоровье – объяснила врач-эндокринолог
По данным Всемирной организации здравоохранения больше 8 миллионов человек в мире страдают от расстройства пищевого поведения. Мир моды, соцсети, общество говорят: будь стройной. О том, где заканчивается красота и начинается болезнь, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
Какие вообще органы и как организм страдает, когда начинаются проблемы с питанием?
Елена Отливанчик, заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического эндокринологического центра:
В условиях энергетического дефицита организм адаптируется и включает свои адаптивные механизмы. Что касается эндокринной системы, в частности, того факта, что у девушек с анорексией исчезает менструация. Половые гормоны имеют жировую природу. В условиях дефицита нарушается работа, с одной стороны, гипоталамо-гипофизарной оси, с другой стороны, снижается количество эстрогенов.
Наталья Надольская:
Проще говоря, жирок должен быть, чтобы в этом жирке вырабатывались гормоны, чтобы женское здоровье сохранялось?
Елена Отливанчик:
Абсолютно верно.
Денис Северов, магистр психологии:
Когда мозг девушки занят только тем, как контролировать свой собственный вес – это именно связано уже с режимом выживания. Поэтому ни о каких месячных, циклах не может идти речи, потому что ум человека занят совершенно другим.
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