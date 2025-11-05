Обслуживаются больше 2 тысяч человек – как обновилась Зембенская участковая больница, рассказал врач

Зембин – небольшой агрогородок в Борисовском районе Минской области, но с большой и богатой историей. Здесь можно увидеть заброшенный костел, еврейское наследие и галерею с картинами французской художницы Надежды Леже. В 2026 году Зембин отметит 500-летие со дня своего первого упоминания. К юбилею населенный пункт заметно преобразится – от пешеходных дорожек до новых объектов. Что уже сделано, а какие изменения еще ожидают агрогородок, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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Приятным подарком для жителей агрогородка стало обновление участковой больницы. Она в районе самая большая и в ремонте нуждалась давно. Сегодня здесь обслуживаются больше 2 тысяч человек из 25 населенных пунктов. Изменения заметны – уже с порога пациентов встречает обновленная зона отдыха. Дальше большая просторная регистратура. Каждый этаж больницы теперь как с иголочки, начиная от амбулатории и заканчивая отделением сестринского ухода. Благодаря новому современному оборудованию пациенты больницы могут получить все необходимые методы исследования и медицинскую помощь на самом высоком уровне.
Арсений Болычев, заведующий терапевтическим отделением Зембинской участковой больницы:
Полностью обновился кабинет терапевта, кабинет прививочный, процедурный кабинет, манипуляционный кабинет здорового ребенка. Было закуплено современное оборудование, в физиотерапевтическом кабинете появилась массажная стойка. Дополнительно еще было приобретено оборудование для лаборатории. В частности, мы можем на данный момент пациентам, которые проживают в сельской местности, брать анализы у них на дому. Которые плохо передвигаются, пожилые, то есть с целым рядом сопутствующих заболеваний. То есть раньше часто приходилось ездить в город, в районную поликлинику. Сдавать там все анализы, проходить обследования. Сейчас это все можно сделать на месте.
Подробности в видео.