Герасимов: Комитет госконтроля выявил 3 тыс. неиспользуемых объектов

Комитет госконтроля выявил в регионах в шесть раз больше неиспользуемых объектов, чем их было по мнению Минсельхозпрода. Об этом сегодня, 5 ноября, журналистам после доклада Президенту сообщил председатель КГК. Обсуждались вопросы различных направлений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор главы государства с председателем КГК касался эффективного использования земель и госимущества. Речь о вовлечении земель в хозяйственный оборот, сносе тех или иных старых построек. Президентом ранее было дано поручение провести полную ревизию сельхозобъектов, которые не используются, и определиться с их возможным назначением. Василий Герасимов доложил о выявленных недоработках в этих вопросах. В частности, Комитет государственного контроля выявил еще 3 тысячи неиспользуемых объектов, в то время как, по данным Минсельхозпрода, таковых оставалось только 500.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Было поручение главы государства – провести полную ревизию сельхозобъектов, которые не используются. При том, что, как всегда говорит Президент, надо поступить по-хозяйски. Там, где эти объекты можно ввести в хозоборот, даже на те цели, на которые не использовалось раньше это имущество, это надо делать. Там, где это невозможно, это, условно, полуразрушенные здания, необходимо их сносить. И не просто сносить, а приводить землю в порядок, чтобы она была в сельхозобороте.

Работа была сделана в этом направлении, но, по нашему мнению, достаточно формально. По данным Минсельхозпрода, таких объектов осталось 500, и то они не успевает их сделать к концу года. Но мы выявили таких объектов еще 3 000. При том, что ссылки на отсутствие денежных средств здесь неуместны, поскольку даже эти деньги бюджетные, которые были выделены на эти цели, они не освоены. Такой же вопрос и по использованию земель.