Чечня в лидерах по количеству добровольцев на СВО. Почему – ответил Ахмед Дудаев

Ахмед Дудаев, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни:

Этому есть объяснение. Для жителей Чеченской Республики в зоне СВО проходит священная война. Почему мы это говорим? Я неоднократно выезжал на эти территории, мы там проводили большое количество мероприятий. Я лично видел, допустим, в Мариуполе… Это почти на границе, в пяти минутах тогда от границы Российской Федерации, это рубежи нашей страны. В Мариуполе функционировали в дошкольных учебных заведениях классы для мальчиков, для девочек и для третьего пола. Это уже на рубежах нашей страны, когда эта территория, этот город находился под контролем киевского режима. Распространение этой идеологии нетрадиционной ориентации, когда стираются любые грани духовно-нравственной дозволенности, любые морально-этические нормы, когда все это стирается, когда людей дистанцируют, отрывают от своих традиций, от своих обычаев, от своей религии, когда популяризируется аморальность, когда происходит обезбоживание людей, это для нас сатанизм. Все это происходило на территории Украины под контролем этого киевского режима сегодняшнего. Мы в республике здесь не хотим, чтобы на наших улицах в городе Грозном проходили какие-то шествия различных меньшинств. Мы не хотим, чтобы под соусом, под лозунгами свободы слова у нас сжигали Священные Писания. Мы не хотим, чтобы оскорблялись религиозные чувства. В Российской Федерации запрещается на законодательном уровне оскорблять религиозные чувства, оскорблять Священные Писания, рисовать какие-то карикатуры, популяризировать идеологию нетрадиционной ориентации. Запрещается. Президент говорит, что у нас в стране никогда не будет таких понятий, как родитель номер один, родитель номер два. Это нам чуждо. У нас есть традиции, обычаи. Соответственно, в республике есть полное понимание, что мы сегодня там отстаиваем наши традиции и религию, наше право соблюдать наши каноны ислама, соблюдать наши обычаи. Из этого понимания в республике вытекает эта активная вовлеченность.

Читайте также:

Ахмед Дудаев: Александр Лукашенко пользуется большой популярностью в Чеченской Республике

«В 90-е весь народ был раздроблен». Как в Чечне удалось достичь мира, рассказал министр Ахмед Дудаев

Средняя Азия стабилизируется. Почему за это надо сказать «спасибо» России, ответил Лазуткин