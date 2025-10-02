Ахмед Дудаев: Александр Лукашенко пользуется большой популярностью в Чеченской Республике

Ахмед Дудаев, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни:

Во-первых, хочу отметить, что Президент Беларуси Александр Лукашенко пользуется большой популярностью в Чеченской Республике и большим уважением у Рамзана Ахматовича Кадырова, у всех жителей республики, поскольку характер, манера управления для нас очень близки. Мы наблюдали эти попытки цветной революции в Беларуси. Различные институты западных стран – у них давно разработаны сценарии подобных попыток переворотов, попыток вывести людей на улицы. Это все делается искусственными манипуляциями, в частности в интернет-пространстве. Мы анализировали этот кейс вдоль и поперек, в том числе когда в Киеве проходили митинги на Майдане. Мы здесь всегда транслируем эту информацию для наших молодых людей. Мы разъясняем, каким образом там подогревали в обществе эти протестные настроения. Когда создавался целый ряд различных интернет-ресурсов с определенным количеством подписчиков. У меня даже были цифры, в каких объемах финансовые средства на это выделялись. Они манипулировали общественным мнением. И такие же приемы информационные, эти же механизмы применялись и в Беларуси, когда пытались провести деструктивные какие-то мероприятия.



Да, Рамзан Ахматович Кадыров – жесткий руководитель, жестокий по отношению к врагам, жестокий по отношению к предателям национальных интересов, По отношению к своему народу, по отношению к членам команды Рамзан Ахматович Кадыров всегда конструктивен. Свободно можно обсуждать любые рабочие моменты. Он всегда открыт, никаких проблем, у нас нет такого понятия, как нормированное рабочее время, у нас нет таких понятий, как выходные, суббота, воскресенье. Он всегда на связи, всегда идет навстречу. Если мы делаем один шаг, он всегда делает три шага нам навстречу. В этом плане никаких проблем. Если представитель команды трудится на благо своего народа, на благо своего населения, то никаких проблем он не испытывает ни с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, ни с его жесткостью или твердостью. А если человек решил, что где-то можно поиграться, где-то можно пойти наперекор официальной государственной политике, конечно, этот человек испытает на себе последствия в рамках закона, последствия его жесткости. Я считаю, это правильно.

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