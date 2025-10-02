Ахмед Дудаев: Александр Лукашенко пользуется большой популярностью в Чеченской Республике

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Интервью с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмедом Дудаевым.
Григорий Азаренок, СТВ:
Очень похожи Чеченская Республика и наша Беларусь по стилю управления, по отношению к лидеру, по своему внутреннему устройству. Особенно в последние годы, когда была попытка мятежа, бунта, цветной революции, когда произошли события 2022 года, военная угроза нынешняя не спадает, мы поняли, что такое государство, что такое национальный лидер, что только сильная, крепкая власть, крепкая рука может спасти народ, провести его через эти штормы истории. Как это понимают в Чеченской Республике?
Ахмед Дудаев, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни:
Во-первых, хочу отметить, что Президент Беларуси Александр Лукашенко пользуется большой популярностью в Чеченской Республике и большим уважением у Рамзана Ахматовича Кадырова, у всех жителей республики, поскольку характер, манера управления для нас очень близки. Мы наблюдали эти попытки цветной революции в Беларуси. Различные институты западных стран – у них давно разработаны сценарии подобных попыток переворотов, попыток вывести людей на улицы. Это все делается искусственными манипуляциями, в частности в интернет-пространстве. Мы анализировали этот кейс вдоль и поперек, в том числе когда в Киеве проходили митинги на Майдане. Мы здесь всегда транслируем эту информацию для наших молодых людей. Мы разъясняем, каким образом там подогревали в обществе эти протестные настроения. Когда создавался целый ряд различных интернет-ресурсов с определенным количеством подписчиков. У меня даже были цифры, в каких объемах финансовые средства на это выделялись. Они манипулировали общественным мнением. И такие же приемы информационные, эти же механизмы применялись и в Беларуси, когда пытались провести деструктивные какие-то мероприятия.
Да, Рамзан Ахматович Кадыров – жесткий руководитель, жестокий по отношению к врагам, жестокий по отношению к предателям национальных интересов, По отношению к своему народу, по отношению к членам команды Рамзан Ахматович Кадыров всегда конструктивен. Свободно можно обсуждать любые рабочие моменты. Он всегда открыт, никаких проблем, у нас нет такого понятия, как нормированное рабочее время, у нас нет таких понятий, как выходные, суббота, воскресенье. Он всегда на связи, всегда идет навстречу. Если мы делаем один шаг, он всегда делает три шага нам навстречу. В этом плане никаких проблем. Если представитель команды трудится на благо своего народа, на благо своего населения, то никаких проблем он не испытывает ни с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, ни с его жесткостью или твердостью. А если человек решил, что где-то можно поиграться, где-то можно пойти наперекор официальной государственной политике, конечно, этот человек испытает на себе последствия в рамках закона, последствия его жесткости. Я считаю, это правильно.
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