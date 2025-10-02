Прямой эфир

Белорусские батутисты завоевали золото III Игр стран СНГ

02 октября 2025 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские батутисты завоевали золотые медали в обоих командных турнирах на III Играх стран СНГ, которые принимает Азербайджан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У женщин нашу команду представляли Екатерина Ершова, Яна Лебедева и Виолетта Бордиловская. У мужчин победителями стали Иван Литвинович, Андрей Буйлов и Станислав Яскевич.

Также наши спортсмены отличились в боксе. Бронзовую медаль в категории до 50 кг у девушек выиграла наша Арина Кмита. После первой соревновательной недели на счету белорусов 55 наград: 9 золотых, 19 серебряных и 27 бронзовых.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Шагойко больше не главный тренер «МЛ Витебска»
02 октября 2025 18:07

Александр Шагойко больше не главный тренер «МЛ Витебска»

Белорусы готовятся к Паралимпийским играм с государственной символикой
02 октября 2025 18:06

Белорусы готовятся к Паралимпийским играм с государственной символикой

Международный семинар для тренеров по лёгкой атлетике проходит в Минске
02 октября 2025 18:04

Международный семинар для тренеров по лёгкой атлетике проходит в Минске