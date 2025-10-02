Минск претендует стать молодёжной столицей СНГ в 2027 году

Минск претендует на статус молодежной столицы СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это может произойти уже 2027 году. Об этом стало известно на полях масштабного форума Содружества независимых государств и ЕАЭС, который проходит в белорусской столице. Он объединил более 100 гостей из 7 стран – это активисты общественных объединений, молодые ученые и предприниматели.

Программа форума обширная – от мастер-классов и открытых диалогов до практических сессий и обсуждения совместных инициатив. Участники не только обмениваются мнениями, но и посещают образовательные и технологические центры Беларуси.

Петр Добчинский, участник III Молодежного форума СНГ и ЕАЭС (Казахстан): Форум позволит всем ребятам из разных стран (СНГ и ЕАЭС) вместе создать какой-то проект. По моей специальности (по биомедицинской инженерии) можно придумать очень хорошие проекты. К примеру, внедрение искусственного интеллекта в какие-то медицинские аппараты, МРТ, КТ, то есть сразу выводить какие-то диагнозы без помощи специалистов, с помощью искусственного интеллекта.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

Молодежь видит и включается в предпринимательский, инновационный, экономический процесс, это очень важно, их идеи. Самое главное, что ребята те положительные эмоции, которые здесь получат на протяжении проведения нашего Молодежного форума, привезут к себе домой, и еще большее количество ребят будет вовлечено в это интеграционное движение на пространстве Содружества.

Страны Содружества объединяет множество совместных молодежных проектов. Это и «Сетевой университет», в котором участвуют 47 ведущих вузов из семи стран, и конкурс «Сто идей для СНГ», проходят и совместные спортивные состязания. Молодежный форум – это еще одна площадка для реализации самых амбициозных целей.