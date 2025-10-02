Польша продолжает сталкиваться с демографическим спадом. По данным местных СМИ, за год в стране родилось чуть более 250 тысяч детей. Это самый низкий показатель не только со времен Второй мировой войны, но и за последние два столетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хуже всего ситуация складывается в небольших городах и сельских районах, где число новорожденных сократилось вдвое за последние несколько лет. Согласно соцопросам, молодые люди все чаще откладывают рождение детей, а многие и вовсе отказываются от родительства. Эксперты связывают такие решения с рядом причин, включая экономическую нестабильность, неразвитость населенных пунктов, а также изменение ценностей в обществе.

Но одним из ключевых факторов, способных убедить молодежь создавать семьи, является доступность жилья. Однако цены на недвижимость в Польше значительно выросли. Так, за последние 12 месяцев средние показатели по стране подскочили на 14-19 %, а в крупных городах стоимость за квадратный метр достигла рекордных максимумов.