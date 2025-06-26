Трудовая миграция в ЕАЭС – как привлекают специалистов, ответила глава Департамента трудовой миграции ЕЭК
Минск в эти дни стал центром большой политики. К мероприятиям, которые принимает белорусская столица, приковано внимание международного сообщества. Для участия в IV Евразийском экономическом форуме и саммите лидеров ЕАЭС в нашу страну съезжаются главы ряда государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немаловажную роль играет и рынок труда. Трудовая миграция как ресурс для устойчивого экономического роста государств пятерки также в центре внимания участников Форума.
Как идет формирование условий для привлечения и развития квалифицированных и научных специалистов в рамках ЕАЭС, какие профессии наиболее востребованы сегодня на рынке ЕАЭС?
Алтынай Омурбекова, директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии:
Мы составляем с 2021 года перечень наиболее востребованных специальностей. И в этом перечне порядка 10 направлений, отраслей. Самые востребованные – это врачи и педагоги. То есть сфера образования и здравоохранения во всех пяти государствах является востребованной. Также сфера строительства сегодня в топе, сфера ЖКХ, сфера услуг.
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