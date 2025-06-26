Трудовая миграция в ЕАЭС – как привлекают специалистов, ответила глава Департамента трудовой миграции ЕЭК

Минск в эти дни стал центром большой политики. К мероприятиям, которые принимает белорусская столица, приковано внимание международного сообщества. Для участия в IV Евразийском экономическом форуме и саммите лидеров ЕАЭС в нашу страну съезжаются главы ряда государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немаловажную роль играет и рынок труда. Трудовая миграция как ресурс для устойчивого экономического роста государств пятерки также в центре внимания участников Форума. Как идет формирование условий для привлечения и развития квалифицированных и научных специалистов в рамках ЕАЭС, какие профессии наиболее востребованы сегодня на рынке ЕАЭС?