«В 90-е весь народ был раздроблен». Как в Чечне удалось достичь мира, рассказал министр Ахмед Дудаев

Ахмед Дудаев, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни:

В те трагические годы, 90-е, весь народ был раздроблен, разрознен. У нас имелись различные тейповые, вирдовые разногласия, конфликтные ситуации между различными населенными пунктами, частями республики, между представителями крупных тейпов в республике, убивали друг друга, похищали людей. И после этих событий, после того, как народ был доведен до кондиции вражды внутренней, как удалось достичь сегодняшней стабильности? Очень интересный вопрос.

Во-первых, это одно из ключевых достижений нашего первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. У нас в республике проживают представители 88 национальностей. В республике проживают представители разных конфессий. Десятки тысяч православных. Наряду с мечетями в регионе строятся православные храмы, воскресные школы. В последнее время особенно они строятся единым комплексом. То есть уникальность этих строений в Чеченской Республике, когда рядом с мечетью, буквально в 50 метрах, одним комплексом возводятся православные храмы. И на протяжении последних 20, более 20 уже лет, у нас в регионе не зафиксирован ни один конфликтный инцидент на почве межнациональной, межрелигиозной розни. За этой положительной, позитивной статистикой, безусловно, стоит колоссальная работа. Огромная работа руководства республики. Во-первых, это заложенный прочный фундамент нашим национальным лидером Ахматом-Хаджи Кадыровым. Это те меры, которые предпринимаются нынешним главой республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, который фокусирует всю команду, всех членов правительства на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений в Чеченской Республике. У нас в регионе, если я не ошибаюсь, уже 13 лет реализовывается концепция духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В рамках этой концепции за 13 лет проведено более 400 тысяч мероприятий. Это огромная цифра. В реализацию данной концепции вовлечены все органы власти.

В ежедневном порядке проводятся различные мероприятия, разъяснительные мероприятия, профилактические мероприятия с населением для того, чтобы воспитать толерантных молодых людей, чтобы заложить в них уважительное отношение ко всем конфессиям, ко всем этносам. Проводится комплексная работа. Какое-то одно министерство, один орган исполнительной власти, духовенство отдельно взятое или общественные институты – они не смогут выполнить весь этот объем работы настолько качественно и эффективно. Данная работа требует общей мобилизации, мобилизации всех сил и ресурсов на выполнение задач по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Людей всех объединить, повести за собой, убедить в том, что мы должны жить в мире, в правом поле Российской Федерации, в дружбе друг с другом – убедить целый народ в этом может только настоящий, истинный верующий во Всевышнего и патриот своей республики, своего народа. Мужественный, харизматичный лидер только может выполнить такую задачу.

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