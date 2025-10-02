Александр Матерухин покинул пост главного тренера «Могилёва»

В хоккейной экстралиге произошла первая в сезоне отставка главного тренера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Матерухин покинул пост главного тренера «Могилева», который возглавлял на протяжении пяти сезонов. Новым наставником стал Дмитрий Рыльков. До назначения на пост главкома «львов» он работал тренером команды «СКА-Светлогорец».

Отметим, на протяжении четырех сезонов, с 2017 по 2021 год, Рыльков был рулевым могилевской хоккейной дружины. Согласно сообщению пресс-службы, Александр Матерухин останется в клубе. Он будет ассистентом Рылькова.