Сергей Глазьев рассказал, как сотрудничают ЕАЭС и Союзное государство

Об укреплении технологического суверенитета на пространстве ЕАЭС, устранении барьеров для активизации торгового сотрудничества, популяризации интеграции и медийном сопровождении идей внутри Союза, новых механизмах финансирования говорят сегодня, 26 июня, участники Евразийского экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прямо на форуме подписываются новые соглашения, в частности, меморандум о стратегическом партнерстве между Евразийской агрологистикой и Центром экономических торговых обменов «Один пояс – один путь».

Му Жун, генеральный директор Пекинского представительства «Один пояс – один путь»:

Мы надеемся, что сможем развивать сферу поставок в агропромышленности. Будем удовлетворять все потребности и надеемся, что это сотрудничество между ЕАЭС и Китаем будет развиваться. На площадке форума идет диалог межгосударственных объединений. «Пятерка» развивает сотрудничество ШОС с СНГ, о сотрудничестве ЕАЭС и Союзного государства рассказал государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.