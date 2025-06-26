Сергей Глазьев рассказал, как сотрудничают ЕАЭС и Союзное государство
Об укреплении технологического суверенитета на пространстве ЕАЭС, устранении барьеров для активизации торгового сотрудничества, популяризации интеграции и медийном сопровождении идей внутри Союза, новых механизмах финансирования говорят сегодня, 26 июня, участники Евразийского экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прямо на форуме подписываются новые соглашения, в частности, меморандум о стратегическом партнерстве между Евразийской агрологистикой и Центром экономических торговых обменов «Один пояс – один путь».
Му Жун, генеральный директор Пекинского представительства «Один пояс – один путь»:
Мы надеемся, что сможем развивать сферу поставок в агропромышленности. Будем удовлетворять все потребности и надеемся, что это сотрудничество между ЕАЭС и Китаем будет развиваться.
На площадке форума идет диалог межгосударственных объединений. «Пятерка» развивает сотрудничество ШОС с СНГ, о сотрудничестве ЕАЭС и Союзного государства рассказал государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
Сергей Глазьев, государственный секретарь Союзного государства:
Евразийский экономический союз – это по-простому общий рынок. И регулирование, которое ведет Евразийская экономическая комиссия, связано как раз с поддержанием этого общего рынка. То есть они наделены полномочиями снимать торговые барьеры, не допускать образования таможенных барьеров, обеспечивать единую систему регулирования внешней торговли через единый таможенный импортный тариф, через единый таможенный кодекс, через общую систему технического регулирования, санитарного, ветеринарного контроля. Все, что связано с обращением товаров и услуг с точки зрения свободы перемещения, это компетенция Евразийского экономического союза.
Готовы к расширению сотрудничества Монголия, Арабские Эмираты намерены наращивать товарооборот. Но в целом форум продолжает работу.