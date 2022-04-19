Экспорт в два десятка стран. Сергей Рачков ознакомился с работой слуцких сыроделов и провёл личный приём

Новости Беларуси. Развитие агропромышленного комплекса обсуждали в Слуцке. Местный сыродельный комбинат посетил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сенатор познакомился с рабочим процессом предприятия, в экспортном портфеле которого около двух десятков стран. На встрече с работниками комбината одной из ключевых тем стала продовольственная безопасность. Слуцкие переработчики в полном объеме обеспечивают внутренний рынок мясо-молочной продукцией, а также сахаром. Их продукция очень востребована.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:

Это предприятие в том числе очень активно работает на внешних рынках. В прошлом году стоимость поставленной продукции составила 625 миллионов белорусских рублей, экспорт вырос на 34 %. Социальная сфера развивается. В целом люди удовлетворены своей работой, отношением руководства к себе.