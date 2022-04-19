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Экспорт в два десятка стран. Сергей Рачков ознакомился с работой слуцких сыроделов и провёл личный приём

19 апреля 2022 18:19
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Новости Беларуси. Развитие агропромышленного комплекса обсуждали в Слуцке. Местный сыродельный комбинат посетил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Экспорт в два десятка стран. Сергей Рачков ознакомился с работой слуцких сыроделов и провёл личный приём-1

Сенатор познакомился с рабочим процессом предприятия, в экспортном портфеле которого около двух десятков стран. На встрече с работниками комбината одной из ключевых тем стала продовольственная безопасность. Слуцкие переработчики в полном объеме обеспечивают внутренний рынок мясо-молочной продукцией, а также сахаром. Их продукция очень востребована.

Экспорт в два десятка стран. Сергей Рачков ознакомился с работой слуцких сыроделов и провёл личный приём-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
Это предприятие в том числе очень активно работает на внешних рынках. В прошлом году стоимость поставленной продукции составила 625 миллионов белорусских рублей, экспорт вырос на 34 %. Социальная сфера развивается. В целом люди удовлетворены своей работой, отношением руководства к себе.

Экспорт в два десятка стран. Сергей Рачков ознакомился с работой слуцких сыроделов и провёл личный приём-7

Сергей Рачков также провел личный прием граждан в Слуцком райисполкоме. Сенатор рассмотрел около десяти вопросов. Большинство касалось жилищно-коммунальной сферы.

# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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