«Сейчас оказались в более выигрышной ситуации». В чём успех белорусской промышленности? Рассказала Татьяна Лугина

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.
Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Я хочу так сказать, что сегодняшняя ситуация на рынке, с которой столкнулась Республика Беларусь в период санкций, и то, как мы себя чувствуем, я имею в виду нашу экономику, наш бизнес (и малый, и крупный, и государственный). Почему мы так уверены в завтрашнем дне? Только благодаря тому, что мы сохранили, вопреки всему, даже нас иногда критиковали. Приезжали иностранцы, те же наши коллеги из России. Говорили: боже, как вы это предприятие, оно же большое, 43 гектара, как можно там работать?
Кирилл Казаков, СТВ:
18 тысяч на МТЗ, 17 тысяч на МАЗе.
Татьяна Лугина:
Как можно кормить эту армию народа? Почему здесь столько людей?
Кирилл Казаков:
Всех в айтишники собирались отправить перед выборами, я помню.
Татьяна Лугина:
Говорили на протяжении долгих лет. Легкая промышленность во всем постсоветском мире сначала провалилась, потом начинали ее возрождать. И все диву давались, как мы это все через усилия сохраняем, развиваем и приумножаем. И это не только легкая промышленность. Тот же Минпром, то же сельское хозяйство, «Белгоспищепром». Это только благодаря политике страны. И мы сохраняя это. Вы посмотрите по Минпрому, хоть я и легковик. Я же как анализирую? Что делала Россия? Она делала кооперацию с Германией, с другими какими-то известными машиностроительными компаниями Евросоюза. Все больше и больше уменьшая свою локализацию. И они вроде как были более конкурентоспособные по двигателям, по прицепным и все остальное. А мы говорили, что у нас все-таки техника попроще. Не так, может быть, тот кондиционер работает. Однако сейчас оказались в более выигрышной ситуации, потому что мы понимали, что мы как-то были экономически более независимы.
Алена Сырова, СТВ:
Привыкли рассчитывать сами на себя.
Кирилл Казаков:
Виктор Геннадьевич, какая у вас локализация?
Виктор Филатов, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш»:
У меня локализация практически 100 %.
Кирилл Казаков:
Ну вот!
Виктор Филатов:
У нас поставок из Евросоюза 1,1 %. Мы на сегодня не выбросили ни одной машины из нашей существующей линейки. Мы даже на российском рынке конкурентны. Понимаем, что наши конкуренты, которые работали по классической схеме, добавили 30 %, а остальные комплектующие – Евросоюз, Америка, чтобы только получить сертификат собственного производства и участвовать в государственных закупках. Или иметь определенные привилегии при финансировании поставки техники. Сейчас мы отработали этот момент и понимаем, что на российском рынке сегодня практически нет производителей.
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