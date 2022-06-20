«Сейчас оказались в более выигрышной ситуации». В чём успех белорусской промышленности? Рассказала Татьяна Лугина

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу « По существу » обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Я хочу так сказать, что сегодняшняя ситуация на рынке, с которой столкнулась Республика Беларусь в период санкций, и то, как мы себя чувствуем, я имею в виду нашу экономику, наш бизнес (и малый, и крупный, и государственный). Почему мы так уверены в завтрашнем дне? Только благодаря тому, что мы сохранили, вопреки всему, даже нас иногда критиковали. Приезжали иностранцы, те же наши коллеги из России. Говорили: боже, как вы это предприятие, оно же большое, 43 гектара, как можно там работать?

Кирилл Казаков, СТВ:

18 тысяч на МТЗ, 17 тысяч на МАЗе.

Татьяна Лугина:

Как можно кормить эту армию народа? Почему здесь столько людей?

Кирилл Казаков:

Всех в айтишники собирались отправить перед выборами, я помню.