ДФР: на криптокошельки экстремистских формирований перечислены сотни тысяч долларов в эквиваленте

Новости Беларуси. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля установил новые факты финансирования экстремистских организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Криптовалюта перечислялась на зарубежные криптокошельки. Сотрудникам финансовой милиции известны их данные. Сейчас устанавливаются владельцы. Некоторые так называемые спонсоры экстремистов уже задержаны. Сотрудники финансовой милиции установили еще одного владельца киберкошелька. Подозреваемый – белорус – финансировал экстремистов, находясь в Польше.

В отношении него также возбудили уголовное дело.

Оперативный сотрудник Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

На криптокошельки экстремистского формирования BYPOL с конца 2020 года в различных видах криптовалют перечислены средства, в сумме превышающие 360 тысяч долларов США, на криптовалютные кошельки экстремистского формирования «Киберпартизаны», которое в настоящее время также признано террористическим, с середины 2021 года перечислено криптовалюты в различных видах на сумму, превышающую 90 тысяч долларов США. Представители экстремистских формирований обнадеживали, что операции в криптовалюте анонимные. Однако это не так – со сведениями о транзакциях может ознакомиться любой человек, имеющий доступ в интернет.

Адреса криптокошельков отправителя и получателя, а также дата, время и сумма транзакции – все эти данные в свободном доступе. Но правоохранителям удалось установить и другие сведения.