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ДФР: на криптокошельки экстремистских формирований перечислены сотни тысяч долларов в эквиваленте

20 июня 2022 18:43
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Новости Беларуси. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля установил новые факты финансирования экстремистских организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Криптовалюта перечислялась на зарубежные криптокошельки. Сотрудникам финансовой милиции известны их данные. Сейчас устанавливаются владельцы. Некоторые так называемые спонсоры экстремистов уже задержаны.

Сотрудники финансовой милиции установили еще одного владельца киберкошелька. Подозреваемый – белорус – финансировал экстремистов, находясь в Польше.

ДФР: на криптокошельки экстремистских формирований перечислены сотни тысяч долларов в эквиваленте-1

В отношении него также возбудили уголовное дело.

ДФР: на криптокошельки экстремистских формирований перечислены сотни тысяч долларов в эквиваленте-4

Оперативный сотрудник Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:
На криптокошельки экстремистского формирования BYPOL с конца 2020 года в различных видах криптовалют перечислены средства, в сумме превышающие 360 тысяч долларов США, на криптовалютные кошельки экстремистского формирования «Киберпартизаны», которое в настоящее время также признано террористическим, с середины 2021 года перечислено криптовалюты в различных видах на сумму, превышающую 90 тысяч долларов США.

Представители экстремистских формирований обнадеживали, что операции в криптовалюте анонимные. Однако это не так – со сведениями о транзакциях может ознакомиться любой человек, имеющий доступ в интернет.

ДФР: на криптокошельки экстремистских формирований перечислены сотни тысяч долларов в эквиваленте-7

Адреса криптокошельков отправителя и получателя, а также дата, время и сумма транзакции – все эти данные в свободном доступе. Но правоохранителям удалось установить и другие сведения.

ДФР: на криптокошельки экстремистских формирований перечислены сотни тысяч долларов в эквиваленте-10

Оперативный сотрудник Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:
С использованием имеющихся инструментов деанонимизирован владелец криптокошелька, с которого в ноябре 2021 года был осуществлен перевод криптовалюты в биткоинах на криптокошелек экстремистского формирования «Киберпартизаны».

«Установлен криптокошелек». В Беларуси задержали «спонсора» экстремистов.

# Комитет госконтроля # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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