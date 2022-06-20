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«Партнёры даже из Евросоюза просят: дайте нам поставочку». Санкции и «Бобруйскагромаш». Что изменилось?

20 июня 2022 18:19
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Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.

Кирилл Казаков, СТВ:
Расскажите, каким образом на вас вообще сказалась вся эта история и каким образом помогает штаб вам? Потому что я же понимаю, что у вас тоже логистика растет, цены на производство продукции растут.

«Партнёры даже из Евросоюза просят: дайте нам поставочку». Санкции и «Бобруйскагромаш». Что изменилось?-1

Виктор Филатов, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш»:
Хотелось бы начать с того, что даже с точки зрения экономики все маршруты сегодня, связанные с логистикой, оцениваются во временных рамках, очень растянулись. Соответственно, себестоимость этих маршрутов и по логистике тоже очень дорогая.

Кирилл Казаков:
Поставка с 90 дней до 120 увеличилась.

Виктор Филатов:
Естественно, есть определенные барьеры, буферы, через которые приходится поставлять. Причем это не самая короткая дуга. Приходится и через Грузию. Это, само собой, накладывает какие-то обязательства и отпечатки, которые в себестоимость и складываются. Но хотелось бы не это отметить. Самое главное сегодня, что у нас есть быстродействие в принятии решений. Мы как реальный сектор экономики видим, некоторые моменты мы не понимаем, мы только догоняем. Нас они не коснулись, но мы понимаем, что решение уже есть.

«Партнёры даже из Евросоюза просят: дайте нам поставочку». Санкции и «Бобруйскагромаш». Что изменилось?-4

Алена Сырова, СТВ:
То есть экспертное сообщество работает на опережение?

Виктор Филатов:
Естественно. Это приводит к тому, что не обсуждаются какие-то глобальные проблемы. Обсуждаются локальные. У кого-то появился вопросик, и действительно сегодня этот вопрос актуален для одного предприятия.

Кирилл Казаков:
А завтра будет еще для трех.

Виктор Филатов:
Форма собственности, объем и масштаб этого предприятия даже не учитывается. Есть проблема. Она может распространиться на всех других, а решение уже принято.

«Партнёры даже из Евросоюза просят: дайте нам поставочку». Санкции и «Бобруйскагромаш». Что изменилось?-7

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Это как в период кризиса говорят: думай глобально, а действуй локально.

Виктор Филатов:
Все это быстро, настолько быстро происходит. Не могу сказать, что стало удобно работать.

Кирилл Казаков:
Работать всегда неудобно.

«Партнёры даже из Евросоюза просят: дайте нам поставочку». Санкции и «Бобруйскагромаш». Что изменилось?-10

Виктор Филатов:
Мы понимаем, что на каждое неправильное событие, которое будет нам диктовать некоторые государства, у нас есть уже решение. Это очень хорошо. Популярное это решение, непопулярное, но они приносят плоды – это выход из ситуации. В действительности, если расценивать в целом производство предприятия, то ситуация более менее стабилизируется. Стабилизируется в каком плане? Пускай мы где-то на рынке не так массово на сегодня присутствуем, хотя по своему предприятию скажу, что мы присутствуем там же, где были в прошлом году. При этом мы еще плюсуем. И плюсуем в стабильной валюте, условно стабильной, которая постоянно падает. Мы привыкли в этом исчислять свое благосостояние, но сегодня есть более стабильная валюта. Скажем, тот же белорусский рубль сегодня держится на хорошем уровне. Почему не перейти даже, не вести отсчет в белорусском рубле, условно?

Татьяна Лугина:
Или в российском хотя бы.

«Партнёры даже из Евросоюза просят: дайте нам поставочку». Санкции и «Бобруйскагромаш». Что изменилось?-13

Кирилл Казаков:
Или в юани.

Виктор Филатов:
Естественно. Но это экономика. Мы привязываемся или даже к золотому слитку, условно возьмем. Конечно, сегодня есть кассовые разрывы.

Кирилл Казаков:
Вы остались конкурентоспособны?

Виктор Филатов:
Естественно. Причем наши партнеры даже из Евросоюза просят: дайте нам поставочку. Мы делаем эти поставки, они берут все риски на себя. Они хотят работать. Мы, если по прошлому году сработались с 11 странами Евросоюза, то мы и в этом году работаем с этими же странами. И никто не отказывается от этих обязательств. Пускай это будут мелкие партнеры, но наша техника также востребована на этом рынке.

«Партнёры даже из Евросоюза просят: дайте нам поставочку». Санкции и «Бобруйскагромаш». Что изменилось?-16

Кирилл Казаков:
У вас энергозатраты дешевле, чем в Евросоюзе. Как минимум сейчас.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
И оплата труда, и другие вещи. Виктор Геннадьевич, вы так спокойно не говорите, а то подумают, что вы не работаете на этом предприятии.

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# Предприятия Беларуси # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Татьяна Лугина # Надежда Лазаревич # Виктор Филатов # Фотофакт

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