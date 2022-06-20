«Партнёры даже из Евросоюза просят: дайте нам поставочку». Санкции и «Бобруйскагромаш». Что изменилось?

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики. Кирилл Казаков, СТВ:

Расскажите, каким образом на вас вообще сказалась вся эта история и каким образом помогает штаб вам? Потому что я же понимаю, что у вас тоже логистика растет, цены на производство продукции растут.

Виктор Филатов, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш»:

Хотелось бы начать с того, что даже с точки зрения экономики все маршруты сегодня, связанные с логистикой, оцениваются во временных рамках, очень растянулись. Соответственно, себестоимость этих маршрутов и по логистике тоже очень дорогая. Кирилл Казаков:

Поставка с 90 дней до 120 увеличилась. Виктор Филатов:

Естественно, есть определенные барьеры, буферы, через которые приходится поставлять. Причем это не самая короткая дуга. Приходится и через Грузию. Это, само собой, накладывает какие-то обязательства и отпечатки, которые в себестоимость и складываются. Но хотелось бы не это отметить. Самое главное сегодня, что у нас есть быстродействие в принятии решений. Мы как реальный сектор экономики видим, некоторые моменты мы не понимаем, мы только догоняем. Нас они не коснулись, но мы понимаем, что решение уже есть.

Алена Сырова, СТВ:

То есть экспертное сообщество работает на опережение? Виктор Филатов:

Естественно. Это приводит к тому, что не обсуждаются какие-то глобальные проблемы. Обсуждаются локальные. У кого-то появился вопросик, и действительно сегодня этот вопрос актуален для одного предприятия. Кирилл Казаков:

А завтра будет еще для трех. Виктор Филатов:

Форма собственности, объем и масштаб этого предприятия даже не учитывается. Есть проблема. Она может распространиться на всех других, а решение уже принято.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Это как в период кризиса говорят: думай глобально, а действуй локально. Виктор Филатов:

Все это быстро, настолько быстро происходит. Не могу сказать, что стало удобно работать. Кирилл Казаков:

Работать всегда неудобно.

Виктор Филатов:

Мы понимаем, что на каждое неправильное событие, которое будет нам диктовать некоторые государства, у нас есть уже решение. Это очень хорошо. Популярное это решение, непопулярное, но они приносят плоды – это выход из ситуации. В действительности, если расценивать в целом производство предприятия, то ситуация более менее стабилизируется. Стабилизируется в каком плане? Пускай мы где-то на рынке не так массово на сегодня присутствуем, хотя по своему предприятию скажу, что мы присутствуем там же, где были в прошлом году. При этом мы еще плюсуем. И плюсуем в стабильной валюте, условно стабильной, которая постоянно падает. Мы привыкли в этом исчислять свое благосостояние, но сегодня есть более стабильная валюта. Скажем, тот же белорусский рубль сегодня держится на хорошем уровне. Почему не перейти даже, не вести отсчет в белорусском рубле, условно? Татьяна Лугина:

Или в российском хотя бы.