«Партнёры даже из Евросоюза просят: дайте нам поставочку». Санкции и «Бобруйскагромаш». Что изменилось?
Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.
Кирилл Казаков, СТВ:
Расскажите, каким образом на вас вообще сказалась вся эта история и каким образом помогает штаб вам? Потому что я же понимаю, что у вас тоже логистика растет, цены на производство продукции растут.
Виктор Филатов, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш»:
Хотелось бы начать с того, что даже с точки зрения экономики все маршруты сегодня, связанные с логистикой, оцениваются во временных рамках, очень растянулись. Соответственно, себестоимость этих маршрутов и по логистике тоже очень дорогая.
Кирилл Казаков:
Поставка с 90 дней до 120 увеличилась.
Виктор Филатов:
Естественно, есть определенные барьеры, буферы, через которые приходится поставлять. Причем это не самая короткая дуга. Приходится и через Грузию. Это, само собой, накладывает какие-то обязательства и отпечатки, которые в себестоимость и складываются. Но хотелось бы не это отметить. Самое главное сегодня, что у нас есть быстродействие в принятии решений. Мы как реальный сектор экономики видим, некоторые моменты мы не понимаем, мы только догоняем. Нас они не коснулись, но мы понимаем, что решение уже есть.
Алена Сырова, СТВ:
То есть экспертное сообщество работает на опережение?
Виктор Филатов:
Естественно. Это приводит к тому, что не обсуждаются какие-то глобальные проблемы. Обсуждаются локальные. У кого-то появился вопросик, и действительно сегодня этот вопрос актуален для одного предприятия.
Кирилл Казаков:
А завтра будет еще для трех.
Виктор Филатов:
Форма собственности, объем и масштаб этого предприятия даже не учитывается. Есть проблема. Она может распространиться на всех других, а решение уже принято.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Это как в период кризиса говорят: думай глобально, а действуй локально.
Виктор Филатов:
Все это быстро, настолько быстро происходит. Не могу сказать, что стало удобно работать.
Кирилл Казаков:
Работать всегда неудобно.
Виктор Филатов:
Мы понимаем, что на каждое неправильное событие, которое будет нам диктовать некоторые государства, у нас есть уже решение. Это очень хорошо. Популярное это решение, непопулярное, но они приносят плоды – это выход из ситуации. В действительности, если расценивать в целом производство предприятия, то ситуация более менее стабилизируется. Стабилизируется в каком плане? Пускай мы где-то на рынке не так массово на сегодня присутствуем, хотя по своему предприятию скажу, что мы присутствуем там же, где были в прошлом году. При этом мы еще плюсуем. И плюсуем в стабильной валюте, условно стабильной, которая постоянно падает. Мы привыкли в этом исчислять свое благосостояние, но сегодня есть более стабильная валюта. Скажем, тот же белорусский рубль сегодня держится на хорошем уровне. Почему не перейти даже, не вести отсчет в белорусском рубле, условно?
Татьяна Лугина:
Или в российском хотя бы.
Кирилл Казаков:
Или в юани.
Виктор Филатов:
Естественно. Но это экономика. Мы привязываемся или даже к золотому слитку, условно возьмем. Конечно, сегодня есть кассовые разрывы.
Кирилл Казаков:
Вы остались конкурентоспособны?
Виктор Филатов:
Естественно. Причем наши партнеры даже из Евросоюза просят: дайте нам поставочку. Мы делаем эти поставки, они берут все риски на себя. Они хотят работать. Мы, если по прошлому году сработались с 11 странами Евросоюза, то мы и в этом году работаем с этими же странами. И никто не отказывается от этих обязательств. Пускай это будут мелкие партнеры, но наша техника также востребована на этом рынке.
Кирилл Казаков:
У вас энергозатраты дешевле, чем в Евросоюзе. Как минимум сейчас.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
И оплата труда, и другие вещи. Виктор Геннадьевич, вы так спокойно не говорите, а то подумают, что вы не работаете на этом предприятии.
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