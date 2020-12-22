«Возможность оказаться на миг как в сказке». Как прошёл новогодний бал во Дворце детей и молодёжи?

Новости Беларуси. Во Дворце детей и молодежи прошел второй городской новогодний бал для школьников и студентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Под аккомпанемент оркестра на сцену вышли 100 танцевальных пар. Это юноши и девушки, отличившиеся в спорте, учебе и творчестве. Они исполнили полонез, вальс, польку и другие бальные танцы. Для гостей также организовали увлекательный танцевальный флешмоб.

Готовились мы на протяжении месяца, где-то два-три раза в неделю у нас были репетиции по несколько часов. Ожидание, наверное, самое приятное.

На самом деле эти два месяца были тяжелые, поскольку учеба, курсы, тренировки, дополнительные тренировки по танцам. Было нелегко, но мы справились.

Присутствует еще такой легкий трепет, так как это возможность оказаться на миг как в сказке, прочувствовать всю эту новогоднюю атмосферу.