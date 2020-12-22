Акция «Наши дети» проходит в каждом уголке страны. Вот как принял её Шклов

Новости Беларуси. Предновогодние дни – еще один повод уделить внимание детям, в особенности тем, кто по разным причинам особенно нуждается в нашей поддержке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предновогодние дни – еще один повод уделить внимание детям, в особенности тем, кто по разным причинам особенно нуждается в нашей поддержке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция «Наши дети» в преддверии праздников проходит без преувеличения в каждом уголке страны. Ее главные участники – воспитанники детских домов и специализированных интернатов, маленькие пациенты больниц.
Так, 22 декабря новогодний праздник ожидал учеников шкловского интерната для детей с нарушениями зрения. В специализированной школе обучение проходят почти 90 ребят. Не обошлось без приятных сюрпризов: всем воспитанникам гости подготовили сладкие подарки. А школа в этот день получила сертификаты на приобретение необходимого оборудования для кухни и нового кабинета химии.
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Хорошие, яркие таланты среди детей. Вот эти поделки, которые у нас находятся сегодня за спиной – это подтверждение их мастерства, их искусства. И те номера, которые сегодня мы слышали на новогодней елке, представляют тоже очень большой интерес.
Стало уже доброй традицией в нашей стране, в Могилевской области в преддверии праздника Нового года бывать именно в детских коллективах.
В школе-интернате созданы все условия для полноценного развития: предусмотрена безбарьерная среда, разработаны специальные программы. Ребята ежегодно принимают участие в олимпиадах. И каждый год среди воспитанников школы есть победители. К слову, о качестве образования говорит статистика: 98 % выпускников школы-интерната поступают в ссузы и вузы.
Читайте также:
«Это все наши дети». Военнослужащие приехали с подарками в Дом ребенка №1 в Минске
Курсанты Военной академии присоединились к акции «Наши дети» и навестили воспитанников школы-интерната
«Чтобы у детей появились новые впечатления». Что подарили к Новому году Белорусскому детскому хоспису?