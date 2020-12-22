Акция «Наши дети» проходит в каждом уголке страны. Вот как принял её Шклов

Новости Беларуси. Предновогодние дни – еще один повод уделить внимание детям, в особенности тем, кто по разным причинам особенно нуждается в нашей поддержке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Наши дети» в преддверии праздников проходит без преувеличения в каждом уголке страны. Ее главные участники – воспитанники детских домов и специализированных интернатов, маленькие пациенты больниц.

Так, 22 декабря новогодний праздник ожидал учеников шкловского интерната для детей с нарушениями зрения. В специализированной школе обучение проходят почти 90 ребят. Не обошлось без приятных сюрпризов: всем воспитанникам гости подготовили сладкие подарки. А школа в этот день получила сертификаты на приобретение необходимого оборудования для кухни и нового кабинета химии.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

Хорошие, яркие таланты среди детей. Вот эти поделки, которые у нас находятся сегодня за спиной – это подтверждение их мастерства, их искусства. И те номера, которые сегодня мы слышали на новогодней елке, представляют тоже очень большой интерес.

Стало уже доброй традицией в нашей стране, в Могилевской области в преддверии праздника Нового года бывать именно в детских коллективах.