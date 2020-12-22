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Акция «Наши дети» проходит в каждом уголке страны. Вот как принял её Шклов

22 декабря 2020 19:13
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Новости Беларуси. Предновогодние дни – еще один повод уделить внимание детям, в особенности тем, кто по разным причинам особенно нуждается в нашей поддержке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Наши дети» проходит в каждом уголке страны. Вот как принял её Шклов-1

Акция «Наши дети» в преддверии праздников проходит без преувеличения в каждом уголке страны. Ее главные участники – воспитанники детских домов и специализированных интернатов, маленькие пациенты больниц.

Акция «Наши дети» проходит в каждом уголке страны. Вот как принял её Шклов-4

Так, 22 декабря новогодний праздник ожидал учеников шкловского интерната для детей с нарушениями зрения. В специализированной школе обучение проходят почти 90 ребят. Не обошлось без приятных сюрпризов: всем воспитанникам гости подготовили сладкие подарки. А школа в этот день получила сертификаты на приобретение необходимого оборудования для кухни и нового кабинета химии.

Акция «Наши дети» проходит в каждом уголке страны. Вот как принял её Шклов-7

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Хорошие, яркие таланты среди детей. Вот эти поделки, которые у нас находятся сегодня за спиной это подтверждение их мастерства, их искусства. И те номера, которые сегодня мы слышали на новогодней елке, представляют тоже очень большой интерес.

Стало уже доброй традицией в нашей стране, в Могилевской области в преддверии праздника Нового года бывать именно в детских коллективах.

Акция «Наши дети» проходит в каждом уголке страны. Вот как принял её Шклов-10

В школе-интернате созданы все условия для полноценного развития: предусмотрена безбарьерная среда, разработаны специальные программы. Ребята ежегодно принимают участие в олимпиадах. И каждый год среди воспитанников школы есть победители. К слову, о качестве образования говорит статистика: 98 % выпускников школы-интерната поступают в ссузы и вузы.

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# Новый год # общество # Леонид Заяц # Фотофакт

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