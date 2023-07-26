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Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна

26 июля 2023 18:40
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Новости Беларуси. Провести уборку без потерь. Аграрии прикладывают все усилия, чтобы сохранить урожай в полном объеме. Так, в Беларуси уже намолочено более миллиона тонн зерна колосовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неплохие показатели и по рапсу. А из трав планируется получить свыше 9,5 миллиона тонн кормовых единиц.

Так или иначе засуха повлияла на урожайность. Но там, где к вопросу подошли по-хозяйски и строго выдержали технологию, удалось минимизировать последствия погодных капризов.

Тему продолжит наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна-1

Петр Самойленко – старожил уборочной. В комбайнерах 35 лет. Видал всякое. Работать приходилось и без зарплаты, и на дряхлых «Нивах». Сейчас один нюанс – погода.

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна-4

Петр Самойленко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Калининский»:
Отец приучил к такой работе – хлеб убирать. Я с ним с детства работал на комбайне. Ну так и осталось. Привычка такая. Сейчас без нее никак не могу.

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна-7

Еще день-два – и первая тысяча тонн в личном зачете. Страна уже психологический рубеж преодолела. Первый миллион тонн в закромах.

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна-10

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Та засуха, которая была у нас в республике, повлияла на урожайность. Но там, где была технология, минимальный ущерб от этой засухи. Да, там, где были нарушения, урожайности нет.

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна-13

Да, урожайность меньше. В среднем по стране на 3-5 центнеров с круга. У нас еще прошлогодний резерв и, как всегда, диктатура технологий. Это было главным посылом прошедшего селектора с участием главы государства.

Лукашенко: «Мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую». Подробности.

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна-16

Палящее солнце сменили хляби небесные. Там, где на земле хозяин, уже практически госзаказ выполнен. А ведь даже экватор уборочной еще не виден из кабины комбайна.

«Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьезный рубеж уборочной. Подробнее здесь.

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна-19

Виктор Байдов, директор сельхозпредприятия «Калининский»:
Намолотили 2 тысячи тонн пшеницы. Из этих 2 тысяч тонн тысячу мы сдали государству на гомельский хлебоприемный комбинат. Мне осталось до плана еще 100 тонн сдать пшеницы.

Политолог: гражданские суда постоянно использовались для перемещения оружия на территорию Украины

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна-22

Своя внутренняя зерновая сделка и в аграрном секторе Беларуси. Сдельно-премиальная. Труд крестьян должен быть достойно оплачен.

Гайдукевич о зерновой сделке: все купили, все забрали у бедной Украины и обманули Россию. Читайте здесь.

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна-25

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поступают жалобы, в том числе и ко мне, что вовремя перерабатывающее предприятие не оплачивают сельхозорганизациям: колхозам, совхозам, фермерам – за поставленную продукцию: молоко и мясо. Это недопустимо! Где угодно нужно найти деньги, но если молоко сдали. Надо продавать, надо покупать молоко и мясо. И кровь из носа нужно найти деньги, чтобы не было задолженности перед колхозами совхозами.

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна-28

Сыну помогаю, его тоже надо на ноги поставить, где-то что-то приобрести ему – вот так и работаю.

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна-31

Я убираю после зерновых и кукурузу. Так что мне до зимы работа есть на комбайне.

Именно на кукурузу надежда – она и фураж способна заместить, и зеленую массу. Главное – убрать вовремя, щадя каждую секунду и зернышко. Это белорусы умеют. И к этому готовы.

# Уборочная кампания # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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