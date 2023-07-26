Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна

Новости Беларуси. Провести уборку без потерь. Аграрии прикладывают все усилия, чтобы сохранить урожай в полном объеме. Так, в Беларуси уже намолочено более миллиона тонн зерна колосовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неплохие показатели и по рапсу. А из трав планируется получить свыше 9,5 миллиона тонн кормовых единиц. Так или иначе засуха повлияла на урожайность. Но там, где к вопросу подошли по-хозяйски и строго выдержали технологию, удалось минимизировать последствия погодных капризов. Тему продолжит наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Петр Самойленко – старожил уборочной. В комбайнерах 35 лет. Видал всякое. Работать приходилось и без зарплаты, и на дряхлых «Нивах». Сейчас один нюанс – погода.

Петр Самойленко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Калининский»:

Отец приучил к такой работе – хлеб убирать. Я с ним с детства работал на комбайне. Ну так и осталось. Привычка такая. Сейчас без нее никак не могу.

Еще день-два – и первая тысяча тонн в личном зачете. Страна уже психологический рубеж преодолела. Первый миллион тонн в закромах.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Та засуха, которая была у нас в республике, повлияла на урожайность. Но там, где была технология, минимальный ущерб от этой засухи. Да, там, где были нарушения, урожайности нет.

Да, урожайность меньше. В среднем по стране на 3-5 центнеров с круга. У нас еще прошлогодний резерв и, как всегда, диктатура технологий. Это было главным посылом прошедшего селектора с участием главы государства. Лукашенко: «Мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую». Подробности .

Палящее солнце сменили хляби небесные. Там, где на земле хозяин, уже практически госзаказ выполнен. А ведь даже экватор уборочной еще не виден из кабины комбайна. «Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьезный рубеж уборочной. Подробнее здесь .

Виктор Байдов, директор сельхозпредприятия «Калининский»:

Намолотили 2 тысячи тонн пшеницы. Из этих 2 тысяч тонн тысячу мы сдали государству на гомельский хлебоприемный комбинат. Мне осталось до плана еще 100 тонн сдать пшеницы. Политолог: гражданские суда постоянно использовались для перемещения оружия на территорию Украины

Своя внутренняя зерновая сделка и в аграрном секторе Беларуси. Сдельно-премиальная. Труд крестьян должен быть достойно оплачен. Гайдукевич о зерновой сделке: все купили, все забрали у бедной Украины и обманули Россию. Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поступают жалобы, в том числе и ко мне, что вовремя перерабатывающее предприятие не оплачивают сельхозорганизациям: колхозам, совхозам, фермерам – за поставленную продукцию: молоко и мясо. Это недопустимо! Где угодно нужно найти деньги, но если молоко сдали. Надо продавать, надо покупать молоко и мясо. И кровь из носа нужно найти деньги, чтобы не было задолженности перед колхозами совхозами.

– Сыну помогаю, его тоже надо на ноги поставить, где-то что-то приобрести ему – вот так и работаю.