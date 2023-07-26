«Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьёзный рубеж уборочной

Новости Беларуси. Первый миллион тонн зерна колосовых культур собрали белорусские аграрии. Средняя урожайность – 35,8 центнера с гектара. С учетом рапса эта цифра уже свыше 1,5 миллиона тонн. Такой рубеж в сельском хозяйстве Беларуси первый значимый. Неизменно уборочная кампания на контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отслеживает ситуацию в хозяйствах и держит связь с каждым регионом. Ведь от того, как сработаем в полях, зависит продовольственная безопасность страны и экономика. В лидерах по намолоту Брестская область. Четверть площадей с зерновыми здесь уже убрана. Примерно на одном уровне по общему сбору Гродненский и Минский регионы.

Всего в планах получить более 9 миллионов тонн зерна нового урожая. Задача вполне посильная, отмечал Александр Лукашенко. В борьбе за результат аграриям помогают зерносушильные комплексы. Подключают и новые – с линиями подготовки зерна и семян. Самое главное – бережная обработка.