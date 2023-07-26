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«Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьёзный рубеж уборочной

26 июля 2023 14:12
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Новости Беларуси. Первый миллион тонн зерна колосовых культур собрали белорусские аграрии. Средняя урожайность – 35,8 центнера с гектара. С учетом рапса эта цифра уже свыше 1,5 миллиона тонн. Такой рубеж в сельском хозяйстве Беларуси первый значимый. Неизменно уборочная кампания на контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьёзный рубеж уборочной-1

Глава государства отслеживает ситуацию в хозяйствах и держит связь с каждым регионом. Ведь от того, как сработаем в полях, зависит продовольственная безопасность страны и экономика. В лидерах по намолоту Брестская область. Четверть площадей с зерновыми здесь уже убрана. Примерно на одном уровне по общему сбору Гродненский и Минский регионы.

Всего в планах получить более 9 миллионов тонн зерна нового урожая. Задача вполне посильная, отмечал Александр Лукашенко. В борьбе за результат аграриям помогают зерносушильные комплексы. Подключают и новые – с линиями подготовки зерна и семян. Самое главное – бережная обработка.

«Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьёзный рубеж уборочной-4

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Это наше начало, можно сказать, старт. Мы ожидаем, что закрома нашей Родины будут пополняться. Все комбайны у нас (7,5 тысячи) участвуют в уборочной кампании, также участвуют звенья по уборке соломы, лущению. То есть все задачи, которые были поставлены главой государства на селекторном совещании, выполняются на местах.

«Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьёзный рубеж уборочной-7

На ход страды не должны повлиять никакие внешние факторы и даже погода, подчеркивал на селекторе глава государства. В условиях мирового продовольственного кризиса и угрозы голода, нависшей над многими странами, каждое зернышко – на вес золота. Посыл Президента аграрии услышали. За уборочную взялись засучив рукава. Хлеборобы обработали уже более 15 % от общей площади полей с зерновыми и зернобобовыми.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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