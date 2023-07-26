«Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьёзный рубеж уборочной
Новости Беларуси. Первый миллион тонн зерна колосовых культур собрали белорусские аграрии. Средняя урожайность – 35,8 центнера с гектара. С учетом рапса эта цифра уже свыше 1,5 миллиона тонн. Такой рубеж в сельском хозяйстве Беларуси первый значимый. Неизменно уборочная кампания на контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отслеживает ситуацию в хозяйствах и держит связь с каждым регионом. Ведь от того, как сработаем в полях, зависит продовольственная безопасность страны и экономика. В лидерах по намолоту Брестская область. Четверть площадей с зерновыми здесь уже убрана. Примерно на одном уровне по общему сбору Гродненский и Минский регионы.
Всего в планах получить более 9 миллионов тонн зерна нового урожая. Задача вполне посильная, отмечал Александр Лукашенко. В борьбе за результат аграриям помогают зерносушильные комплексы. Подключают и новые – с линиями подготовки зерна и семян. Самое главное – бережная обработка.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Это наше начало, можно сказать, старт. Мы ожидаем, что закрома нашей Родины будут пополняться. Все комбайны у нас (7,5 тысячи) участвуют в уборочной кампании, также участвуют звенья по уборке соломы, лущению. То есть все задачи, которые были поставлены главой государства на селекторном совещании, выполняются на местах.
На ход страды не должны повлиять никакие внешние факторы и даже погода, подчеркивал на селекторе глава государства. В условиях мирового продовольственного кризиса и угрозы голода, нависшей над многими странами, каждое зернышко – на вес золота. Посыл Президента аграрии услышали. За уборочную взялись засучив рукава. Хлеборобы обработали уже более 15 % от общей площади полей с зерновыми и зернобобовыми.