Гайдукевич о зерновой сделке: всё купили, всё забрали у бедной Украины и обманули Россию
Новости Беларуси. Провести уборку без потерь. Аграрии прикладывают все усилия, чтобы сохранить урожай в полном объеме. Так, в Беларуси уже намолочено более миллиона тонн зерна колосовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неплохие показатели и по рапсу. А из трав планируется получить свыше 9,5 миллиона тонн кормовых единиц.
Так или иначе засуха повлияла на урожайность. Но там, где к вопросу подошли по-хозяйски и строго выдержали технологию, удалось минимизировать последствия погодных капризов.
Благодаря широкому жесту России, Украина заработала 9 миллиардов долларов, перекупщики тоже свою маржу. А голодающие страны, нуждами которых так прикрывалась международная общественность, не получили даже 3 % от вывезенного зерна. Что называется, ни буква, ни дух договоренностей не исполнены.
Олег Гайдукевич, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Основными покупателями зерна стали страны Запада – они же это зерно себе забрали. Есть еще один факт, что на самом деле уже давным-давно все основные пахотные земли Украины и зерно принадлежит не украинцам и не украинскому народу, а Западу. Все купили, все забрали у бедной Украины. И обманули Россию в результате этой зерновой сделки.
Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна.