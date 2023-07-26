Гайдукевич о зерновой сделке: всё купили, всё забрали у бедной Украины и обманули Россию

Новости Беларуси. Провести уборку без потерь. Аграрии прикладывают все усилия, чтобы сохранить урожай в полном объеме. Так, в Беларуси уже намолочено более миллиона тонн зерна колосовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неплохие показатели и по рапсу. А из трав планируется получить свыше 9,5 миллиона тонн кормовых единиц.

Так или иначе засуха повлияла на урожайность. Но там, где к вопросу подошли по-хозяйски и строго выдержали технологию, удалось минимизировать последствия погодных капризов.