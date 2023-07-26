«Ведётся беседа как врача-гинеколога, так и психолога». Почему перед абортом такие мероприятия необходимы?

Сложная тема – аборты с 16 до 18 лет. Это данность или запрет? Что необходимо делать, чтобы избежать таких процессов в обществе? Может, заняться половым воспитанием в учреждениях образования? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но». Евгений Пустовой, СТВ:

Чтобы понять, что такое аборт, необходимо дать четкое определение. Мне кажется, это не медицинская процедура, это просто принудительное прерывание жизни. Так ли?

Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Да, совершенно верно. И непосредственно несет большую ответственность на состояние здоровья. Особенно в таком возрасте. Да неважно в каком возрасте. У девушек либо девочек, женщин – неважно, кто это будет на данном этапе, после прерывания, возможно, в будущем не смогут иметь детей. А у некоторых это первый ребенок. И когда уже прорываем эту беременность, возможно, и не будет вообще. И в нашей стране, например, если взять статистику, за последнее время очень много появилось ЭКО. Раньше такого не было. Евгений Пустовой:

Из-за абортов, как вы думаете? Надежда Астапенко:

Конечно, возможно.

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:

Мы видим, как у нас сокращается население. То есть это большая проблема. Реально. И сейчас аборты – это для нас вообще не спасение, это только усугубление ситуации демографической Республики Беларусь. Мы боремся за то, чтобы аборты ушли. Евгений Пустовой:

Меня часто в комментариях упрекают в том, что я занимаю какую-то позицию. В этой теме, конечно, у меня позиция сформированная. Я немножко в древность окунусь. Был такое божество Удача. Так вот, в честь этой Удачи люди приносили в жертву новорождённых. Сжигали. Это было на удачу. Было такое божество Молох. Он тоже только требовал крови новорождённых младенцев. Не напоминает ли вам аборты? Чтобы дальше себя развивать, ребенок или как бы плод становится лишним, чтобы дальше не портить себе карьеру и жизнь, девушка идет в женскую консультацию и закрывает этот вопрос. Неужели просто можно отказаться от чужой жизни?

Александр Соколов, врач-офтальмолог Полоцкой центральной городской больницы:

Ну, не так все просто, как кажется. То есть это не пришел человек: здравствуйте, такая ситуация. Договорились и на следующий день все провели. Нет, есть предабортное консультирование. Евгений Пустовой:

То есть убеждают сначала? Александр Соколов:

Сначала ведется беседа как врача-гинеколога, так и психолога, который беседует с человеком, также можно приглашать родственников, вторую половинку. Евгений Пустовой:

Это со всеми женщинами или только в молодом возрасте? Александр Соколов:

С любой женщиной это проводится. Евгений Пустовой:

То есть ее убеждают, что не надо этого делать или... Каким образом?