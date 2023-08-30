«Где им проводить досуг? Сельский клуб и всё?» Вот почему молодёжь не хочет переезжать в деревню

Григорий Азаренок, СТВ: Как вы считаете, все ли у нас делается, чтобы закрепить молодежь?

Молодежь всегда стремится в столицу. А как укрепить ее на местах, чтобы развивалось сельское хозяйство? Как поднять престиж работника крестьянского труда? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Николай Шеймович, ведущий специалист департамента обеспечения производства предприятия «Гомсельмаш»:

Я считаю, что государство поддерживает молодежь, делает все для ее закрепления в сельской местности, но в то же время молодежь отучилась в университете (райцентре, областном центре либо в столице), возвращается в сельскую местность. А где им проводить досуг? Сельский клуб и все?

Григорий Азаренок:

Работать надо, а не досуг проводить.

Николай Шеймович:

Это надо, но они привыкли в свободное время от учебы сходить в кино, кафе.

Григорий Азаренок:

Давайте вспомним, какие у нас есть меры. Распределение. Прекрасная мера. И все сумасшедшие, которые нам говорят: это крепостное право – может быть, и крепостное право было бы не так уж и плохо.

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