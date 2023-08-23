«ЦИК работает над этим». Нужно ли в Беларуси электронное голосование?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, СТВ:
Можно ли внедрять электронное голосование?
Максим Станкевич, секретарь судебного заседания – помощник судьи Экономического суда г. Минска:
В будущем хотелось бы внедрить, потому что главным преимуществом является доступность электоральных выборов. Граждане с ограниченными возможностями либо те, кто не могут проголосовать в связи с отсутствием в стране, но являются полноценными гражданами Республики Беларусь, могут отдать свой голос за определенного кандидата.
Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:
Но вы же знаете, что они должны приехать в страну, чтобы проголосовать.
Евгений Пустовой:
Мы говорим о потенциальности.
Ярослав Меркулов:
А люди пожилого возраста как будут голосовать?
Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Говорится же, что это не для всех. Нужно проработать определенные нюансы, просмотреть, чтобы не взломал кто-нибудь, чтобы не зашел, чтобы 10 раз не заходил один и тот же человек, чтобы он не мог менять свое решение.
Ярослав Меркулов:
А как вы это проверите?
Надежда Астапенко:
Это будет прорабатываться, на данный момент ЦИК работает над этим.
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