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«ЦИК работает над этим». Нужно ли в Беларуси электронное голосование?

23 августа 2023 19:19
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, СТВ:
Можно ли внедрять электронное голосование?

Максим Станкевич, секретарь судебного заседания – помощник судьи Экономического суда г. Минска:
В будущем хотелось бы внедрить, потому что главным преимуществом является доступность электоральных выборов. Граждане с ограниченными возможностями либо те, кто не могут проголосовать в связи с отсутствием в стране, но являются полноценными гражданами Республики Беларусь, могут отдать свой голос за определенного кандидата.

«ЦИК работает над этим». Нужно ли в Беларуси электронное голосование?-1

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:
Но вы же знаете, что они должны приехать в страну, чтобы проголосовать.

Евгений Пустовой:
Мы говорим о потенциальности.

Ярослав Меркулов:
А люди пожилого возраста как будут голосовать?

«ЦИК работает над этим». Нужно ли в Беларуси электронное голосование?-4

Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Говорится же, что это не для всех. Нужно проработать определенные нюансы, просмотреть, чтобы не взломал кто-нибудь, чтобы не зашел, чтобы 10 раз не заходил один и тот же человек, чтобы он не мог менять свое решение.

Ярослав Меркулов:
А как вы это проверите?

Надежда Астапенко:
Это будет прорабатываться, на данный момент ЦИК работает над этим.

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# Выборы в Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Маким Станкевич # Ярослав Меркулов # Надежда Астапенко # Фотофакт

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