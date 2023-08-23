«ЦИК работает над этим». Нужно ли в Беларуси электронное голосование?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, СТВ:

Можно ли внедрять электронное голосование? Максим Станкевич, секретарь судебного заседания – помощник судьи Экономического суда г. Минска:

В будущем хотелось бы внедрить, потому что главным преимуществом является доступность электоральных выборов. Граждане с ограниченными возможностями либо те, кто не могут проголосовать в связи с отсутствием в стране, но являются полноценными гражданами Республики Беларусь, могут отдать свой голос за определенного кандидата.