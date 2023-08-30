Моя мечта – дарить свет и добро. Невероятные работы художницы-инвалида представили в Беларусбанке

Новости Беларуси. Мир неограниченных возможностей. Выставка начинающей художницы с редким генетическим заболеванием открылась в головном офисе Беларусбанка. Несмотря на сложный диагноз, Мария Прохорович не побоялась пробовать что-то новое и нашла себя в живописи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Искусство, говорящее языком сердца – материал Арины Верховской.

Игра со светом и легкое движение кисти. Контуры на работах словно растворяются, едва угадываются черты, цвета становятся все светлее. Ее этюды олицетворяют красоту и неповторимость природы. Мария – начинающий художник с редким генетическим заболеванием. Несмотря на сложный диагноз девушка не побоялась пробовать что-то новое и нашла себя в живописи.

Мария Прохорович, художница:

Сегодняшний день – волнительный. Потому что я по натуре интроверт, я очень много времени провожу дома в одиночестве. Художник не может сидеть взаперти и рисовать только для себя. Настает всегда какой-то момент, когда надо выходить в люди, надо делиться своим творчеством.

В своих пейзажах Мария умело воссоздает разнообразные ландшафты: от осенних лесов до красочных закатов и горных вершин. Особый интерес у девушки к животным. Она умело передает их индивидуальность, улавливает эмоции, черты и особенности. Стиль Марии самобытен и узнаваем. Ее картины отличаются художественным мастерством, атмосферой и тонкими деталями. Она использует различные текстуры, играет с цветовыми контрастами, что добавляет ощущение глубины и объема.

Мария Прохорович:

Дарить людям свет, добро, положительные эмоции, позитив через свои картины. Других радовать их этой красотой – для меня самая главная мечта.

Переплетение тем, стилей и эмоций. Более 30 работ Марии представлено в головном офисе Беларусбанка. Это первая персональная выставка девушки.

Виктор Ананич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления Беларусбанка:

Я знаю, что у Марии очень большие планы, и мы долго думали, каким образом помочь Марии в осуществлении этих планов и облегчить что она задумала, что она хочет от жизни. Конечно, это коммуникация и передвижение, и мы приняли решение выделить средства мобильной электроколяски.

Помочь Марии в развитии ее творчества может каждый. Для этого в банке открыли благотворительный счет. Найти информацию о художнице и номер счета можно будет во всех отделениях банка.

Алла Райцес, председатель объединенной организации Белорусского союза женщин Беларусбанка:

До нашей выставки ее работы почти никто не видел. Сейчас, так как мы самый крупный банк страны, мы надеемся, что ее работу увидит вся страна, ведь у нас обслуживается более 80 % физических лиц, 57 % клиентов юридических лиц. То есть ее выставку все увидят, будет возможность приобрести эти работы, договорившись с Марией Прохорович.