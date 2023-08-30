Указ Президента поможет быстрее выявлять киберпреступления. Как работает обновлённая система?

Новости Беларуси. Правоохранители смогут приостанавливать операции по банковским счетам, если заподозрят несанкционированные платежи. Это новшество предусмотрено указом Президента, подписанным накануне, и является одним из инструментов для предотвращения киберпреступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень последних растет – уже порядка 10 тысяч за 2023 год. Чтобы остановить подъем киберпреступности, необходимо обеспечить оперативную и эффективную работу по обмену информацией между банковским сектором и правоохранительными органами. Новый указ нацелен именно на это. В частности, он упрощает доступ к системе передачи информации об инцидентах.

Александр Рингевич, начальник управления по раскрытию киберпреступлений главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Ранее мы были связаны необходимостью направления запросов в бумажном виде в банковские учреждения. Было определенное время, когда они обрабатывали запросы и также на бумажных носителях присылали ответы в наш адрес. Даже обработка на нашей стороне этих ответов занимала определенное время. На текущий момент речь идет о том, что у нас есть конкретная операция, конкретная сумма похищенных денежных средств. И именно в рамках исследования, куда ушли конкретные денежные средства, мы и будем получать информацию. Соответственно, информация будет более сжатой, но вместе с тем поступать в наш адрес максимально быстро.

Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия Центрального аппарата СК Беларуси:

С принятием этого указа эффективность выполнения задач по выявлению причин и условий совершения преступлений и принятию мер по их устранению значительно увеличивается. Получается дополнительный инструментарий для выполнения этих задач. Еще задолго до начала досудебного производства появляется возможность оперативно блокировать несанкционированное движение денежных средств и тем самым обеспечить интересы потерпевших лиц, которым совершаемым преступлением причиняется ущерб.