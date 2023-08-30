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В Лиде возродили конную милицию! Прошли по маршрутам необычного патруля

30 августа 2023 17:52
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Новости Беларуси. Необычный патруль. В Лиде возродили конную милицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряды сотрудников местного РОВД пополнили красотка Грейс и мужественный Эльдорадо. Таким образом в городе обеспечат безопасность и подчеркнут историческую изюминку Лиды, которая неразрывно связана с рыцарями и лошадьми. Маршруты конной милиции будут пролегать по туристическим местам города, чтобы гости могли сфотографироваться с необычными сотрудниками.

Галина Буро и Анатолий Бояринцев первыми это увидели.

Лида теперь на коне. А на кону безопасность города и туризм. Старт маршрута конной милиции, разумеется, с конюшни.

В Лиде возродили конную милицию! Прошли по маршрутам необычного патруля-1

Привет, Грейс! Как твои дела?

Работать с лошадьми ее страсть с 10 лет, когда пришла в конно-спортивную школу. Теперь Виктория Мисюс – кандидат в мастера спорта по конкуру, квалифицированный тренер и сотрудник Лидского РОВД – это тоже по зову сердца. Кстати, в милицию пришла, когда конный взвод был из разряда фантастики.

В Лиде возродили конную милицию! Прошли по маршрутам необычного патруля-3

Виктория Мисюс, милиционер роты патрульно-постовой службы Лидского РОВД:
Это детская мечта, скажем так, осуществилась. У меня было желание такое, чтобы в Лиде появилось, хотя бы в Беларуси где-нибудь, и именно там работать.

От конюшни до центра Лиды с ветерком. Лошадей на патрулирование везут в специальном прицепе.

В Лиде возродили конную милицию! Прошли по маршрутам необычного патруля-5

Центральный пляж, но здесь сотрудникам не до отдыха. На лошадях эффектная амуниция с шевронами, защита на ушах (на языке жокеев ушки) и шоры у глаз – не красоты ради, а для комфорта в шумной городской среде. Задача всадников – следить за правопорядком. В наряде с ними милиционер с квадрокоптером – нарушители не скроются.

В Лиде возродили конную милицию! Прошли по маршрутам необычного патруля-7

Галина Буро, корреспондент:
Прямо сейчас сотрудник, который управляет квадрокоптером, фиксирует правонарушение. Двое молодых парней на пляже распивают спиртные напитки. Что делаем?
– Передаем информацию конному наряду.

От слов к делу!

В Лиде возродили конную милицию! Прошли по маршрутам необычного патруля-9

Принял!

Наблюдаем в режиме онлайн. В считанные секунды конный наряд на месте. Горячительное изъято, беседа проведена, протокол составлен. К слову, это всего второй выход сотрудников на лошадях в город. И уже успех – отмечает Евгений Леошко. Еще недавно с этими животными он был «на вы», месяц обучения – теперь уверенно сидит в седле на Эльдорадо.

В Лиде возродили конную милицию! Прошли по маршрутам необычного патруля-11

Евгений Леошко, милиционер роты патрульно-постовой службы Лидского РОВД:
Безусловно, было изначально нелегко. До этого я никогда не сидел на коне. Подружились мы с Эльдорадо, к сожалению, тоже не сразу, но в итоге подружились. Конь также является незаменимым помощником сотруднику органов внутренних дел, так как позволяет оперативно прибыть на место происшествия, будь то место административного правонарушения, либо преступление.

В Лиде возродили конную милицию! Прошли по маршрутам необычного патруля-13

Идея создания конной милиции витала в воздухе давно – все же с лошадьми неразрывно связана история Лиды и успехи конно-спортивной школы. Потому и у средневекового замка – один из маршрутов патрулирования – никто из прохожих не остается равнодушным.

В Лиде возродили конную милицию! Прошли по маршрутам необычного патруля-15

Татьяна Матиевич, жительница Лиды:
Это очень здорово, во многих странах европейских это практикуют. Я прямо обожаю лошадей. Это очень интересно, здорово, прекрасная задумка, просто прекрасная!

Конная милиция теперь и новый туристический бренд Лиды. Фото с такими сотрудниками бесплатно, хорошее настроение обеспечено.

В Лиде возродили конную милицию! Прошли по маршрутам необычного патруля-17

Сергей Сыцевич, начальник Лидского РОВД:
Туристический трафик это очень серьезно. Конечно, это наши соседи с Европейского союза, пользуясь вот этой возможностью прибывать к нам в гости по безвизу, они прибывают к нам целыми автобусами. Делегации в день составляют от 30 до 50 автобусов в зависимости от трафика. И конечно, я считаю, что популяризация милицейского отдела, да и показать, какие мы на самом деле открытые как государственная структура, Министерство внутренних дел, это тоже очень важно.

В Лиде возродили конную милицию! Прошли по маршрутам необычного патруля-19

Сейчас в РОВД идею дорабатывают: хотят сделать свою гостевую визитку наподобие фонарщика в Бресте или трубача в Гродно, которые в определенное время собирают сотни туристов на представление. Детали еще в разработке, но уже известно, что вскоре на две лошадиные силы в конной милиции станет больше. И ни один парад, и праздник не обойдутся без статных сотрудников, ведь это не только про безопасность, но и красиво.

# Милиция Беларуси # Галина Буро

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