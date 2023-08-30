В Лиде возродили конную милицию! Прошли по маршрутам необычного патруля

Новости Беларуси. Необычный патруль. В Лиде возродили конную милицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряды сотрудников местного РОВД пополнили красотка Грейс и мужественный Эльдорадо. Таким образом в городе обеспечат безопасность и подчеркнут историческую изюминку Лиды, которая неразрывно связана с рыцарями и лошадьми. Маршруты конной милиции будут пролегать по туристическим местам города, чтобы гости могли сфотографироваться с необычными сотрудниками. Галина Буро и Анатолий Бояринцев первыми это увидели. Лида теперь на коне. А на кону безопасность города и туризм. Старт маршрута конной милиции, разумеется, с конюшни.

Привет, Грейс! Как твои дела? Работать с лошадьми ее страсть с 10 лет, когда пришла в конно-спортивную школу. Теперь Виктория Мисюс – кандидат в мастера спорта по конкуру, квалифицированный тренер и сотрудник Лидского РОВД – это тоже по зову сердца. Кстати, в милицию пришла, когда конный взвод был из разряда фантастики.

Виктория Мисюс, милиционер роты патрульно-постовой службы Лидского РОВД:

Это детская мечта, скажем так, осуществилась. У меня было желание такое, чтобы в Лиде появилось, хотя бы в Беларуси где-нибудь, и именно там работать. От конюшни до центра Лиды с ветерком. Лошадей на патрулирование везут в специальном прицепе.

Центральный пляж, но здесь сотрудникам не до отдыха. На лошадях эффектная амуниция с шевронами, защита на ушах (на языке жокеев ушки) и шоры у глаз – не красоты ради, а для комфорта в шумной городской среде. Задача всадников – следить за правопорядком. В наряде с ними милиционер с квадрокоптером – нарушители не скроются.

Галина Буро, корреспондент:

Прямо сейчас сотрудник, который управляет квадрокоптером, фиксирует правонарушение. Двое молодых парней на пляже распивают спиртные напитки. Что делаем?

– Передаем информацию конному наряду. От слов к делу!

Принял! Наблюдаем в режиме онлайн. В считанные секунды конный наряд на месте. Горячительное изъято, беседа проведена, протокол составлен. К слову, это всего второй выход сотрудников на лошадях в город. И уже успех – отмечает Евгений Леошко. Еще недавно с этими животными он был «на вы», месяц обучения – теперь уверенно сидит в седле на Эльдорадо.

Евгений Леошко, милиционер роты патрульно-постовой службы Лидского РОВД:

Безусловно, было изначально нелегко. До этого я никогда не сидел на коне. Подружились мы с Эльдорадо, к сожалению, тоже не сразу, но в итоге подружились. Конь также является незаменимым помощником сотруднику органов внутренних дел, так как позволяет оперативно прибыть на место происшествия, будь то место административного правонарушения, либо преступление.

Идея создания конной милиции витала в воздухе давно – все же с лошадьми неразрывно связана история Лиды и успехи конно-спортивной школы. Потому и у средневекового замка – один из маршрутов патрулирования – никто из прохожих не остается равнодушным.

Татьяна Матиевич, жительница Лиды:

Это очень здорово, во многих странах европейских это практикуют. Я прямо обожаю лошадей. Это очень интересно, здорово, прекрасная задумка, просто прекрасная! Конная милиция теперь и новый туристический бренд Лиды. Фото с такими сотрудниками бесплатно, хорошее настроение обеспечено.

Сергей Сыцевич, начальник Лидского РОВД:

Туристический трафик это очень серьезно. Конечно, это наши соседи с Европейского союза, пользуясь вот этой возможностью прибывать к нам в гости по безвизу, они прибывают к нам целыми автобусами. Делегации в день составляют от 30 до 50 автобусов в зависимости от трафика. И конечно, я считаю, что популяризация милицейского отдела, да и показать, какие мы на самом деле открытые как государственная структура, Министерство внутренних дел, это тоже очень важно.