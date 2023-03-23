Выплаты уже получили 142 украинские семьи. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам

Поддержать словом и делом. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам. Волонтеры и просто неравнодушные люди по всей стране собирают гуманитарную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее о тех, для кого Беларусь стала второй Родиной, в материале Арины Верховской.

Беларусь гостеприимно встретила каждого, кто в поисках спокойствия и мирной жизни выбрал нашу страну. Необходимую помощь им оказывает местная власть, волонтеры и общественные организации. Среди них и Белорусский Красный Крест. Сейчас объединение реализует несколько программ поддержки – это информационные пункты, психологическая помощь, оздоровительные лагеря и ваучеры для покупки самого необходимого.