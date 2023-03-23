Выплаты уже получили 142 украинские семьи. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам
Поддержать словом и делом. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам. Волонтеры и просто неравнодушные люди по всей стране собирают гуманитарную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробнее о тех, для кого Беларусь стала второй Родиной, в материале Арины Верховской.
Беларусь гостеприимно встретила каждого, кто в поисках спокойствия и мирной жизни выбрал нашу страну. Необходимую помощь им оказывает местная власть, волонтеры и общественные организации. Среди них и Белорусский Красный Крест. Сейчас объединение реализует несколько программ поддержки – это информационные пункты, психологическая помощь, оздоровительные лагеря и ваучеры для покупки самого необходимого.
Теперь в этом списке и денежные выплаты. Получить материальную помощь могут семьи с детьми до 18 лет. Для этого необходимо обратиться в любой офис Красного Креста. После заполнения заявления забрать деньги можно в отделении «Белпочты». Выплаты уже получили 142 украинские семьи.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
В том числе, конечно, мы заботимся о том, чтобы у людей был кров, поэтому тем людям, которым негде здесь и сейчас проживать, мы предоставляем возможность безвозмездного проживания в определенный период времени в наших кризисных центрах для того, чтобы они могли собрать документы, найти возможность трудоустроиться, то есть полностью социализироваться.
Не остаются в стороне и белорусские женщины. В рамках акции «Женщины Беларуси – детям, пострадавшим от военных действий» было cобрано более 20 тонн помощи. Инициативу поддержали во всех регионах. Неравнодушные люди со всей страны передавали продукты питания, лекарства, игрушки и вещи.
Ольга Шпилевская, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Когда мы объявили акцию, были те, кто, условно, не передавал спальные мешки, матрасы или предметы гигиены, а конфеты, игрушки для деток, вязаные своими руками шапочки, шарфики. Одна бабушка принесла собранные травки.
«Люди несли кто игрушки, кто вещи». История украинской семьи, которая бежала от войны и нашла дом в Беларуси.
За последний год спокойствие в нашей стране нашли более 87 тысяч украинских граждан. Белорусы всегда готовы протянуть руку помощи тому, кто в этом нуждается. Потому что для нас чужой беды не бывает.
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