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Выплаты уже получили 142 украинские семьи. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам

23 марта 2023 17:42
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Поддержать словом и делом. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам. Волонтеры и просто неравнодушные люди по всей стране собирают гуманитарную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее о тех, для кого Беларусь стала второй Родиной, в материале Арины Верховской.

Беларусь гостеприимно встретила каждого, кто в поисках спокойствия и мирной жизни выбрал нашу страну. Необходимую помощь им оказывает местная власть, волонтеры и общественные организации. Среди них и Белорусский Красный Крест. Сейчас объединение реализует несколько программ поддержки – это информационные пункты, психологическая помощь, оздоровительные лагеря и ваучеры для покупки самого необходимого.

Выплаты уже получили 142 украинские семьи. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам-1

Теперь в этом списке и денежные выплаты. Получить материальную помощь могут семьи с детьми до 18 лет. Для этого необходимо обратиться в любой офис Красного Креста. После заполнения заявления забрать деньги можно в отделении «Белпочты». Выплаты уже получили 142 украинские семьи.

Выплаты уже получили 142 украинские семьи. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам-4

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
В том числе, конечно, мы заботимся о том, чтобы у людей был кров, поэтому тем людям, которым негде здесь и сейчас проживать, мы предоставляем возможность безвозмездного проживания в определенный период времени в наших кризисных центрах для того, чтобы они могли собрать документы, найти возможность трудоустроиться, то есть полностью социализироваться.

Выплаты уже получили 142 украинские семьи. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам-7

Не остаются в стороне и белорусские женщины. В рамках акции «Женщины Беларуси – детям, пострадавшим от военных действий» было cобрано более 20 тонн помощи. Инициативу поддержали во всех регионах. Неравнодушные люди со всей страны передавали продукты питания, лекарства, игрушки и вещи.

Выплаты уже получили 142 украинские семьи. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам-10

Ольга Шпилевская, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Когда мы объявили акцию, были те, кто, условно, не передавал спальные мешки, матрасы или предметы гигиены, а конфеты, игрушки для деток, вязаные своими руками шапочки, шарфики. Одна бабушка принесла собранные травки.

Выплаты уже получили 142 украинские семьи. Белорусы продолжают помогать украинским беженцам-13

«Люди несли кто игрушки, кто вещи». История украинской семьи, которая бежала от войны и нашла дом в Беларуси.

За последний год спокойствие в нашей стране нашли более 87 тысяч украинских граждан. Белорусы всегда готовы протянуть руку помощи тому, кто в этом нуждается. Потому что для нас чужой беды не бывает.

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# Беженцы # общество # Арина Верховская # Дмитрий Шевцов # Ольга Шпилевская # Фотофакт

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