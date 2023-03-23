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Кухарев: минские поликлиники должны полностью перейти на электронную систему обслуживания

23 марта 2023 17:55
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Новости Беларуси. Столичные поликлиники должны полностью перейти на электронную систему обслуживания. Об этом заявил мэр Минска Владимир Кухарев во время встречи с учащимися и трудовым коллективом Белорусского государственного медицинского колледжа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кухарев: минские поликлиники должны полностью перейти на электронную систему обслуживания-1

Это позволит оперативно ставить диагнозы и назначать лечение, а также сократится число устных и письменных обращений.

Аудитория активно включилась в конструктивный диалог. Говорили об основных направлениях развития столицы. Среди прочего звучали предложения по работе общественного транспорта, поднималась тема образования.

Кухарев: минские поликлиники должны полностью перейти на электронную систему обслуживания-4

Любовь Лось, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:
Кроме вопросов, у нас есть и предложения. Допустим, наладить отношения с населением, обеспечить полностью волонтерскую деятельность: оказание прогулок для инвалидов с ДЦП-синдромами, помощь пожилым людям в плане ухода за ними и оказания помощи по хозяйству. Также возможно налаживание каких-либо технологических устройств – допустим, чтобы каждый пациент смог зайти с телефона (как, например, сейчас разработан talon.by) и записаться самостоятельно к врачу, а не через систему здравоохранения в поликлиниках.

Кухарев: минские поликлиники должны полностью перейти на электронную систему обслуживания-7

Дарья Островская, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:
Сегодня нам выпала возможность напрямую задать вопросы мэру. Один из интересующих вопросов – возможность предоставления льгот на бесплатный проезд учащимся Белорусского государственного медицинского колледжа, так как у нас по городу более 80-ти баз и каждый день нам приходится перемещаться из одной базы в другую.

Кухарев: минские поликлиники должны полностью перейти на электронную систему обслуживания-10

Отдельно были затронуты вопросы модернизации учреждений здравоохранения. Глава города особо подчеркнул важность получаемой в стенах медколледжа профессий.

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# Медицина # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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