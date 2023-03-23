«Вынуждены действовать адекватно». Хренин рассказал, зачем в Беларуси создан новый ракетный зенитный полк

Новости Беларуси. Новый ракетный зенитный полк сформирован в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неспокойная ситуация вокруг наших границ требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности. Сегодня европейские соседи активно наращивают военный контингент у белорусских рубежей, а Украину продолжают накачивать оружием. В этой связи задача оборонного ведомства – адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы. Теперь на страже наших рубежей – новый зенитный ракетный полк и модернизированные комплексы С-300. Военная часть сил ВВС и ПВО дислоцируется под Лунинцем, в 50-ти километрах от госграницы.

Бойцы прибыли сюда из разных подразделений и уголков страны. Однако все как один – профессионалы. Нужно лишь некоторое время, чтобы научиться слаженно действовать в составе расчетов. В распоряжении личного состава – современные образцы вооружения и техники. В любую минуту полк готов выполнить задачу по предназначению и отразить воздушное нападение противника.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Обстановка вокруг нашей страны не становится спокойней, идет активная милитаризация Запада, возрастает военный потенциал возле наших границ. Поэтому мы вынуждены действовать адекватно. Полк здесь будет выполнять задачи по обеспечению безопасности нашей страны. С заступлением на боевое дежурство значительно (и сейчас, можно сказать) усилен боевой потенциал Вооруженных Сил, повысится эффективность противовоздушной обороны. Я не сомневаюсь, что личный состав полка будет достойно выполнять задачи по обеспечению военной безопасности.