Поражает и нервную систему. Чем ковид отличался от других вирусов?

Первый случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован 8 декабря 2019 года, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Уханьская муниципальная комиссия по здравоохранению опубликовала официальное заявление лишь несколько недель спустя. В нем утверждалось, что ни один медицинский работник не был инфицирован, и что нет никаких данных, свидетельствующих о возможности передачи нового заболевания от человека к человеку.

Юрий Царев, телеведущий:

Было несколько вспышек коронавирусной болезни, это был SARS-1, потому что коронавирус – это SARS-CoV-2. MERS был на Ближнем Востоке, его связывали тогда с верблюдами. Но эти вирусы были настолько смертоносные, что они не успели быстро распространиться. Чем смертоноснее вирус, тем меньше люди успеют его передать друг другу. Он как бы поражает малую группу людей и перестает распространяться. То, что произошло, очень удивительно, потому что этот вирус меняется и мутирует только в одном месте. Это место называется рецепторосвязующим доменом. То есть то самое место, которое цепляется к нашей клетке.

Елена Гасич, заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

С 2020 года мы проводим мониторинг циркулирующих генетических всех вариантов вирусов в стране. Понимаем, что циркулирует тот или иной период, видим, как одни варианты вируса сменяются другими. Процесс уже бесконечный, он не характерен ни для одной инфекции, которая известна на сегодня. В конце февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса у одного из студентов из Ирана. Молодой человек прибыл в Беларусь рейсом из Баку. Пациента и всех, кто контактировал с ним, поместили в закрытые боксы Минской инфекционной больницы. А люди, еще не понимая, как защититься от новой болезни, бросились в аптеки скупать лекарства, антисептики и маски.

Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Первый диагностический протокол был разработан в Институте Роберта Коха в Германии, первый вариант был опубликован 16 января. Вся эта информация была в открытом доступе. Все желающие, которые занимаются этой инфекцией, могли пользоваться этим протоколом и адаптировать его в своих условиях. Буквально с первых дней, как только это протокол был опубликован, мы заказали собственные диагностические праймеры, которые были синтезированы в Беларуси. Был сначала сделан лабораторный образец, а потом уже была разработана диагностическая система.

Это был первый тест в Беларуси, который с точностью мог определить возбудителя. И если на передовой коронавирусных фронтов оказались медики, то в тылу работали сотни сотрудников лабораторий, которые разрабатывали и совершенствовали диагностические системы и испытывали вакцины. И едва ли их вклад можно считать менее значимым. Наталья Шмелева:

Сначала инфекция была локализована только в Китае. Мы занимались обследованием всех лиц, которые приезжали из этой страны. Инфекция распространилась на ряд европейских стран. В первое время мы также обследовали всех прибывающих из этих стран. Коронавирус – это респираторная инфекция. Как бы мы ни принимали меры по ограничению, все равно сдержать полностью респираторную инфекцию не получится. Мир охватила паника. Помимо того, что коронавирус заставил почти каждого испытать страшные симптомы, вирус изменил привычный уклад, наше поведение и привычки. У многих работа стала дистанционной, а жизнь – еще более изолированной. Нам надолго пришлось забыть о походах в театр и кафе, ежегодном отдыхе и так необходимом каждому личном общении. Ведь другой человек вдруг стал источником «заразы», опасности и тревоги.

Игорь Карпов, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Ни в коем случае нельзя подвергаться каким-то паническим настроениям. Это самое плохое. Причем 500 лет назад Монтень сказал: тот, кто боится, тот уже болен болезнью страха. Пандемия приобрела волнообразный характер. Даже тем, кто раньше не изучал греческий алфавит, пришлось узнать, что такое «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «омикрон». И если первые 4 штамма давно сдали свои позиции, то последний продолжает держать в тонусе нашу планету. Елена Гасич:

Есть пять «омикронов» и огромное количество их сублиний. В начале 2022 года у нас было два «омикрона». Были первый «омикрон» и второй. И их подлинии. К середине года их почти полностью вытеснили четвертый и пятый «омикроны». Наверное, до конца 2022 года доминирующая роль принадлежала сублиниям пятого «омикрона».

Подводя итоги нескольких лет пандемии, Минздрав насчитал пять волн коронавируса. Что же позволило ему так долго держаться на плаву? Ответ прост: мутации структуры. Вирус не просто изворотлив – он еще и незаурядно «умен». Юрий Царев:

Это вирус-флешка, он состоит из РНК размером 29,9 килобайта. Он состоит из оболочки, нуклеотидного белка, из шипа, спайкового белка, которым он и цепляется за рецептор человеческой клетки.

И у этой «флешки» памяти столько, что даже сложно себе представить! У коронавирусов объем генетической информации и функционал больше, чем у других известных науке РНК-вирусов. Юрий Царев:

Все знают, что во время коронавируса пропадает обоняние, но не многие могут объяснить – почему. Коронавирус поражает ЦНС очень часто. Но ЦНС защищена гематоэнцефалическим барьером. Как может пройти вирус этот барьер? Оказалось, очень просто. Он поражает обонятельный нерв, таким образом проникает в ЦНС. Из-за того, что коронавирус поражает обонятельный нерв, у человека пропадает обоняние. Наталья Шмелева:

В процессе своей циркуляции вирус приспосабливается, задача вируса не убить человечество, а выжить. Чтобы эффективно распространяться, вирус приобретает новые свойства. Коронавирус настолько завладел нашими умами, что из поля зрения надолго выпали другие инфекции. Но что с ними произошло на самом деле и представляют ли они до сих пор опасность?

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

В нашей стране, как и говорилось еще осенью, что будет так называемая тридемия. Если осенью речь шла, что циркулировать будет коронавирус, вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, что и было в начале осени, то сейчас мы видим, что циркулирует коронавирус, вирус гриппа и другие респираторные вирусы. Чаще это аденовирус, риновирус и многие другие. Респираторно-синцитиального вируса не так много выявляется. Поэтому мы можем говорить о тридемии не как о циркуляции трех вирусов, а как о циркуляции двух основных вирусов – коронавируса и гриппа, и других респираторных вирусов. «Это одно из проявлений жизни на нашей планете». Действительно ли очень опасны микробы – подробности здесь. Так что от пандемии – к тридемии, или добро пожаловать в привычную реальность. Когда дождливые и промозглые осенние месяцы открывают сезон простуд, горячего молока с маслом и чая с лимоном и медом. Игорь Карпов:

Пандемический потенциал вируса заменяется более естественным состоянием, но мы его предпочитаем называть сезонным состоянием. Но дело в том, что потихоньку снижается его пандемический потенциал, отчасти он сходит к понятию вирулентность, то есть некая болезнетворность, уступает зону своего обитания обычным вирусам, которые тоже делят с ним эту экологическую нишу. То, что происходит сейчас.